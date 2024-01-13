السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

32 فعالية ثقافية وفنية لتنمية المواهب الإبداعية بالمنوفية

احمد فوزى وكيل وزارة
احمد فوزى وكيل وزارة الثقافة بالمنوفية

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، تقريرًا عن جهود مديرية الثقافة في تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بهدف رفع الوعى لدى المواطنين وتحقيق طفرة ثقافية بالمحافظة.

وأشار أحمد فوزي، مدير عام ثقافة المنوفية، إلى تنظيم 32 فعالية من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بمختلف المراكز والمدن خلال شهر يناير الحالي، بهدف ترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع لتربية النشء وتأهيلهم ثقافيًا وذهنيًا وتحصين وعيهم من الأفكار المتطرفة.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد من الفعاليات ومنها محاضرة بعنوان "الإسلام وتحديات العصر" بقصر ثقافة مدينة السادات، ومحاضرة بعنوان "المسيحية والإسلام نبع واحد" بقصر ثقافة شبين الكوم، وندوة بعنوان "التنمر وأثره على المجتمع" ببيت ثقافة بركة السبع.

فعاليات ثقافية وأدبية متنوعة 

وجارٍ تنظيم عدد من الفعاليات والندوات الثقافية والأدبية والفنية المتنوعة ومنها محاضرة بعنوان: "حقوق الإنسان المصري بين الواقع والمأمول" بقصر ثقافة مدينة السادات، ومحاضرة بعنوان "المشاكل الأسرية قد تكون سبب فى دمار حياة الأبناء" ببيت ثقافة سرس الليان، ندوة بعنوان: "دور القرية المصرية للترشيد والحفاظ على المياه" ببيت ثقافة تلا، وندوة بعنوان: "واجبنا نحو الحفاظ على أثار بلدنا" ببيت ثقافة قويسنا، وغيرها من الندوات والمحاضرات الهامة التي تهدف إلى زيادة الوعى لدى الشباب والنشء لإكسابهم الخبرات والمعلومات المهمة.

وأكد محافظ المنوفية، أهمية قصور الثقافة ودورها الرائد والحيوي في سبل تعزيز وتكثيف الأنشطة الثقافية والإبداعية واكتشاف وتنمية الموهوبين والنابغين في شتى المجالات، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود لدعم آليات توسع نشر الثقافة والفنون الجادة بأرجاء المحافظة لزيادة الوعي المجتمعي وتدعيم قيم الولاء والانتماء للوطن.

يأتي ذلك في ضوء اهتمام وحرص القيادة السياسية بقطاع الثقافة والفنون والتي تسهم بدورها في بناء شخصية ووعي الإنسان المصري وتنمية المواهب الإبداعية وصقلها في كل النواحي الثقافية والأدبية والفنية، وذلك ضمن استراتيجية الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

محافظة المنوفية اسبوع قافي بفرع ثقافة المنوفية ٣٢ فاعلية ثقافية خلال شهر يناير محافظ المنوفية وكيل وزارة الثقافة بالمنوفية

مواد متعلقة

وزارة العمل: بحث سبل التعاون مع جامعة المنوفية لدعم الشباب وتأهيلهم لدخول سوق العمل

رئيس جامعة المنوفية يتابع امتحانات كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى

جامعة المنوفية الأهلية تعلن التشغيل الكلى للعيادة الداخلية

الأكثر قراءة

الأسوأ لم يأتِ بعد.. خبير بيئى: سنشهد تغيرات مناخية حادة خلال العام الجديد

عاجل.. مصدر مصرى مسئول ينفى وجود تنسيق مصرى إسرائيلى بشأن محور فيلادلفيا

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

النائب العام: إعفاء المواطنين من قيمة التظلم على مخالفات المرور (تفاصيل)

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثًا

مدحت بشاى

الحوار الوطنى.. وإشكالية التنوير

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية ويغلق طرقًا رئيسية بين بلدات ومدينة الخليل

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولى على عشرات المركبات فى الخليل

الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة فى قطاع غزة مخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى