32 فعالية ثقافية وفنية لتنمية المواهب الإبداعية بالمنوفية

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، تقريرًا عن جهود مديرية الثقافة في تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بهدف رفع الوعى لدى المواطنين وتحقيق طفرة ثقافية بالمحافظة.

وأشار أحمد فوزي، مدير عام ثقافة المنوفية، إلى تنظيم 32 فعالية من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بمختلف المراكز والمدن خلال شهر يناير الحالي، بهدف ترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع لتربية النشء وتأهيلهم ثقافيًا وذهنيًا وتحصين وعيهم من الأفكار المتطرفة.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد من الفعاليات ومنها محاضرة بعنوان "الإسلام وتحديات العصر" بقصر ثقافة مدينة السادات، ومحاضرة بعنوان "المسيحية والإسلام نبع واحد" بقصر ثقافة شبين الكوم، وندوة بعنوان "التنمر وأثره على المجتمع" ببيت ثقافة بركة السبع.

فعاليات ثقافية وأدبية متنوعة

وجارٍ تنظيم عدد من الفعاليات والندوات الثقافية والأدبية والفنية المتنوعة ومنها محاضرة بعنوان: "حقوق الإنسان المصري بين الواقع والمأمول" بقصر ثقافة مدينة السادات، ومحاضرة بعنوان "المشاكل الأسرية قد تكون سبب فى دمار حياة الأبناء" ببيت ثقافة سرس الليان، ندوة بعنوان: "دور القرية المصرية للترشيد والحفاظ على المياه" ببيت ثقافة تلا، وندوة بعنوان: "واجبنا نحو الحفاظ على أثار بلدنا" ببيت ثقافة قويسنا، وغيرها من الندوات والمحاضرات الهامة التي تهدف إلى زيادة الوعى لدى الشباب والنشء لإكسابهم الخبرات والمعلومات المهمة.

وأكد محافظ المنوفية، أهمية قصور الثقافة ودورها الرائد والحيوي في سبل تعزيز وتكثيف الأنشطة الثقافية والإبداعية واكتشاف وتنمية الموهوبين والنابغين في شتى المجالات، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود لدعم آليات توسع نشر الثقافة والفنون الجادة بأرجاء المحافظة لزيادة الوعي المجتمعي وتدعيم قيم الولاء والانتماء للوطن.

يأتي ذلك في ضوء اهتمام وحرص القيادة السياسية بقطاع الثقافة والفنون والتي تسهم بدورها في بناء شخصية ووعي الإنسان المصري وتنمية المواهب الإبداعية وصقلها في كل النواحي الثقافية والأدبية والفنية، وذلك ضمن استراتيجية الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة.