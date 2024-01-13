محافظ القاهرة يتابع أعمال تطوير أحياء النزهة وعين شمس والمطرية والمرج

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة المنطقة الشرقية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بأحياء النزهة وعين شمس والمطرية والمرج.

كما تفقد محافظ القاهرة خلال جولته مشروع تطوير منطقة الألف مسكن بالنزهة وعين شمس بعد نقل موقف السيارات القديم، وإزالة تعارضات إنشاء محور الخصوص الذي ستتم إقامته مرورًا بحي المطرية كشريان مروري جديد يربط القاهرة بالقليوبية وتطوير شارع الترولي بعين شمس، ومنطقة مؤسسة الزكاة بالمرج.

كما تفقد محافظ القاهرة عددًا من المحاور الجديدة التي قامت الدولة بإقامتها لربط محاور شرق القاهرة بجنوبها فى إطار خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية.



رفع كفاءة الميادين بأحياء المنطقة الشرقية

وشملت الجولة أيضاً متابعة رفع كفاءة الميادين في أحياء المنطقة الشرقية المختلفة والطرق المؤدية إليها، والاهتمام بزيادة الرقعة الخضراء ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي على المنطقة.

رافق المحافظ في جولته الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وجاءت الجولة في إطار جهود الدولة للتطوير الشامل لكافة مناطق القاهرة واستعادة الوجه الحضاري لها.

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