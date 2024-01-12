كرم جبر: مصر تنادي بحل القضية الفلسطينية وتنتقد السياسة الأمريكية الزائفة (فيديو)

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مصر تدعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، وتسعى إلى منع تصاعد التوتر في المنطقة.

وقال كرم جبر، في حواره مع الاعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج مانشيت، الذي بثته قناة سي بي سي، مساء الجمعة، إن مصر ترى أن حل القضية الفلسطينية هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاعات والأزمات في المنطقة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتبع سياسة متناقضة ومزدوجة تجاه القضية.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن المنطقة تواجه حربا عالمية غير مسبوقة، معربا عن تقديره لموقف دولة جنوب أفريقيا الداعم للقضية الفلسطينية في محكمة العدل الدولية.