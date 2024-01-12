الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

100 يوم من الحرب على غزة.. وزير الاتصالات الفلسطيني: تل أبيب تستخدم «الذكاء الاصطناعى» فى تنفيذ الهجمات

الدكتور إسحاق سدر
الدكتور إسحاق سدر

قال الدكتور إسحاق سدر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينى، إن الاحتلال الإسرائيلى يستخدم «الذكاء الاصطناعى» فى تنفيذ العديد من «الهجمات السيبرانية» ضد الفلسطينيين، منذ اندلاع الحرب الحالية، وذلك بالتركيز على استهداف المواقع الإلكترونية الفلسطينية والقطاع المالى، إلى جانب جمع وتحليل البيانات والصور لخدمة الأغراض الحربية.

وأوضح الوزير الفلسطينى أن «الذكاء الاصطناعى» يمثل عاملًا مهمًا فى الحرب الحالية، كونه يسمح للعدو بتحليل كميات هائلة من البيانات من مصادر متباينة، مثل الإشارات الراديوية وصور الأقمار الصناعية ووسائل التواصل الاجتماعى، للعثور على المحتوى المطلوب أو التعرف على الأنماط «السيبرانية»، مثل محاولات الاقتحام أو التغييرات غير الاعتيادية فى تدفق البيانات، أو التنبؤ بالهجمات المحتملة، مع التعرف على التضاريس وتفاصيل البنية التحتية، وكشف النشاطات العسكرية، وتحديد الأهداف لقصفها.

وأشار إلى أن الوزارة تحاول حماية الشبكات والمواقع والبنية التحتية الإلكترونية للسلطة الفلسطينية والمنظمات والمواطنين من «الهجمات السيبرانية» الإسرائيلية، مع محاولة الاستمرار فى تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين والمستفيدين.

ونبه إلى أن التداخل الجغرافى مع الاحتلال يضر بالفلسطينيين، حتى فى حال حدوث هجمات «سيبرانية» ضد الاحتلال، لكونه يتسبب فى تدمير لشركات الاتصالات ومزودى خدمات الإنترنت، مع تعريض المواطنين لخطر انتهاك خصوصيتهم.

100 يوم من الحرب على غزة الاتصالات الفلسطينية

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