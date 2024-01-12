الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس "سياحة النواب": الادعاءات الإسرائيلة مخطط خبيث للتنصل من جرائم الإبادة الجماعية

النائبة نورا علي
النائبة نورا علي

استنكرت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، تصريحات الفريق القانوني للاحتلال الاسرائيلي بشأن مصر أمام محكمة العدل الدولية.

وقالت عضو مجلس النواب في تصريحات لها، إن الكيان الصهيوني يواصل نشاطه المضلل ودوره الخبيث الذي دأب على طمس الحقائق الواضحة أمام الجميع، ومحاولة التنصل من جرائم الإبادة الجماعية التي خلفها في قطاع غزة.

وأضافت أن كافة الدلائل تؤكد أن اسرائيل مارست في غزة انتهاكات جسيمة تتنافى مع الانسانية ومواثيق الأمم المتحدة، ما يتطلب فرض عقوبات رادعة وتحويل نظامها للجنائية الدولية.

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وأضافت أن الاحتلال يُحاول إقحام مصر وجرها لهذه الحرب الخبيثة؛ إلا أن قيادتنا السياسية تملك من الحكمة والحنكة التي تجعلها تتعامل مع الواقع بصورة إيجابية وتحقق نتائج كثيرة على أرض الواقع.

وأكدت أن هذه الادعاءات الخبيثة تشير أيضًا إلى أن مصر لا تزال شوكة في ظهر كيان الاحتلال وحائط الصد المنيع ضد مخططات الصهاينة لتصفية القضية وتهجير أشقائنا في غزة.

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