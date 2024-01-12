واشنطن تفرض عقوبات جديدة على الشبكة المالية للحوثى

أعلنت الولايات المتحدة، عن فرض عقوبات جديدة تهدف إلى القضاء على الشبكة المالية التي تمول الحوثيين في اليمن.

وأعلنت واشنطن عن فرض عقوبات على شركتين - Cielo Maritime ومقرها هونج كونج وGlobal Tech Marine Services ومقرها الإمارات العربية المتحدة - والتي قالت إنها متورطة في شحن السلع الإيرانية نيابة عن شبكة الميسر المالي للحوثيين، سعيد آل ثاني.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان: تدعم إيرادات مبيعات السلع الحوثيين وهجماتهم المستمرة على الشحن الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن.

مواجهة الدعم المالي



وفي بيان منفصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة ستواصل مواجهة الدعم المالي الإيراني غير المشروع للحوثيين.

وفي سياق متصل، حذر الحوثيون المدعومون من إيران من أنهم سينتقمون بعد أن شنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات ضد الجماعة في اليمن، مع انتشار التوترات التي أثارتها الحرب الإسرائيلية في غزة إلى ساحة جديدة. وجاءت الضربات ردًا على هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر.

ويأتي هذا التصعيد في الوقت الذي يحاول فيه زعماء العالم منع الحرب بين إسرائيل وحماس من التحول إلى صراع إقليمي أوسع يشمل وكلاء إيران، بما في ذلك الحوثيون وحزب الله في لبنان.

كما ردت إسرائيل على قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام المحكمة العليا للأمم المتحدة، قائلة إن المزاعم قدمت "قصة مشوهة بشكل صارخ". وقال محاموها إنه إذا كانت قد ارتكبت إبادة جماعية، فقد حدثت ضد إسرائيل خلال هجمات 7 أكتوبر.

وخلص تحقيق أجرته شبكة CNN إلى أن 20 مستشفى على الأقل من أصل 22 مستشفى في شمال غزة قد تضررت أو دمرت في الشهرين الأولين من الحرب - مع إصابة 14 منها بشكل مباشر.