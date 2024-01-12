التحفظ على قائد سيارة دهس موظفين أمام محطة مترو الدقي

أمرت نيابة الجيزة، بالتحفظ على قائد سيارة ملاكى دهس موظفين اثنين، أمام محطة مترو الدقي.

وكلفت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، تمهيدا لسؤالهم عن ملابسات الحادث.

وتلقى مأمور قسم شرطة الدقي إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بشارع التحرير.

وعلى الفور، انتقلت أقرب دورية إلى محل البلاغ، وتبين ان سيارة ملاكي دهست موظفين أمام محطة المترو.

ونقل المصابين إلى أحد المستشفيات بالعجوزة للعلاج، وألقت الشرطة القبض علي السائق المتسبب في الحادث وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.