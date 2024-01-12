بـ 11 شرطًا.. هيئة التأمين الصحي تفتح باب التعاقد مع الصيدليات الخاصة بالمنوفية

أعلنت هيئة التأمين الصحي بالمنوفية اليوم الجمعة، عن فتح باب التعاقد مع الصيدليات الخاصة الراغبة في التعاقد، وحددت الشروط ، وذلك في إطار تطوير المنظومة الطبية وانتشار أوسع للخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعلنت هيئة التأمين الصحي بالمنوفية الطلبات والشروط الواجب توافرها للتعاقد مع الصيدليات الخاصة وتتمثل في:

1) طلب باسم السيد الدكتور مدير عام فرع المنوفيه بالتعاقد ويكتب على الكمبيوتر

2) مستخرج رسمي من ادارة التراخيص الطبية

3) مستخرج من السجل التجاري

4) البطاقه الضريبية

5) الرقم القومي لصاحب ومدير الصيدلية

6) كارنيه النقابة العامة والفرعية

7) طابع تأمين صحى بمبلغ 100 جنيه

8) يرفق ضمان مالي قيمته خمسمائة جنيه يسدد بخزينة الفرع (ترد في حاله رفض الطلب)

9) التوقيع على خمسة عقود بإدراة التموين الطبي والصيدليات ويسدد المتعاقد مبلغ 100 جنيه عن كل نسخه (وذلك في حالة قبول طلب التعاقد )

10) يتم ارسال فريق من إدارة التموين الطبي والصيدليات لمعاينة الصيدلية والتاكد

من صحة البيانات الواردة بالطلب من رئيس قسم الصيدليات

11) اعداد تقرير عن الصيدلية وصاحبها ويراعي السمعة والتجهيز وقرب الصيدلية من عيادات الهيئة