الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجيش السودانى يعلن دحر ميليشيا الدعم السريع فى الدلنج جنوب كردفان

الجيش السوداني
الجيش السوداني

نقل عضو السيادي مساعد القائد العام للقوات المسلحة السوداني، اليوم الجمعة، تحيات الرئيس القائد العام عبدالفتاح البرهان، ويؤكد أن كل الاحتياجات التي طلبت منه استجاب لها ووصل الجزء الأكبر والبقية في الطريق وسترون بعدها شغل يسر.

على ذات الصعيد؛ حيا مساعد القائد العام أبطال معركة الكرامة على امتداد ساحات الفداء والعطاء وقدم تحيات القائد العام إلى أسود الجبال في الدلنج جنوب ولاية كردفان الذين دحروا الميليشيا وطاردوها واستلموا ثماني عربات قتالية.

معركة الكرامة 

 

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وبعث البيان تحيات لأبطال منطقة أم درمان العسكرية ابتداء من قائد سلاح المهندسين مرورًا بقوات العمل الخاص الذين سطروا لوحة في الشجاعة والإقدام وجعلوا متمردي آل دقلو يهربون.

وقوات الهجانة في الأبيض التي لم تتوقف عن تلقين المتمردين الدروس والعبر، ومتحركات أم درمان "ملوك القل" وهم يتقدمون في كل المحاور وسنحرر أم درمان وموعدنا دارفور.
 

وبحسب صحيفة سودان تريبيون، فقد كثف الجيش السوداني عن قصفه الجوي على مواقع قوات الدعم السريع في الخرطوم، واستعاد في الوقت نفسه السيطرة على عدة أحياء في مدينة أم درمان، المدينة التوأم للخرطوم.

وكانت حدة الاشتباكات قد تراجعت في الآونة الأخيرة في الخرطوم بعد تسعة أشهر من الصراع الذي أودى بحياة ما يقدر بنحو 12 ألف مدني، بحسب مصادر محلية ودولية.
ومع ذلك، شنت الطائرات الحربية والطائرات بدون طيار، يومي الثلاثاء والأربعاء، غارات جوية عنيفة على مواقع قوات الدعم السريع على طول شارع الستين الاستراتيجي، وهو شريان حيوي يربط المناطق الرئيسية بالعاصمة. وأسفرت هذه الغارات عن سقوط ضحايا وجرحى.

وتبادل الطرفان، ليل الثلاثاء، القصف المدفعي المكثف قرب حيي المدينة الرياضية وجبرة جنوبي الخرطوم.

ويأتي هذا التصعيد في الوقت الذي تعزز فيه قوات الدعم السريع تواجدها في ولاية الجزيرة (وسط السودان) وتوسع نفوذها في غرب وجنوب كردفان.

السودان الجيش السوداني المحاور الدلينج إقليم كردفان

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