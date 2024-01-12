الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مديرة تطوير الأعمال بـ"نوفا": "ابدأ" هدفها تمصير الصناعة وتقليل فاتورة الاستيراد

مبادرة ابدأ
مبادرة ابدأ

وقع مصنع "نوفا" للأدوات الصحية بروتوكولات تعاون مع عدد من الشركات العالمية؛ بهدف تعميق التصنيع المحلي وتشجيع التصدير.

وأكدت الدكتورة رباب عبيد، مديرة إدارة تطوير الأعمال بمصنع نوفا في حديثها لـ"الدستور"، أن مبادرة "ابدأ" تهدف إلى تمصير الصناعة وتقليل فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى تشجيع التصدير.

وأشارت إلى أن مصنع نوفا يخضع لإشراف 8 شركات عالمية ضخمة، ما يضمن إنتاجًا قويًا منافسًا في السوق العالمية.

كما أكدت أن المصنع سيعمل على خلق عمالة مدربة في مجال جديد وتكنولوجيا جديدة في مصر والشرق الأوسط، وهو مجال تصنيع أدوات معالجة المياه والصرف الصحي.

وأشارت إلى أن هذه الأدوات لم يسبق أن تم تصنيعها في مصر على الإطلاق، ما سيفتح بابًا جديدًا من العمل في السوقين المصرية والعالمية.

من جانب آخر، صرح الدكتور أحمد كمال معوض، رئيس مجلس إدارة شركة نوفا للتنمية الصناعية، بأن إنتاج المصنع سيغطي احتياجات محطات المياه والصرف الصحي، وشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على إتاحة الفرصة لاستعراض الموقف التنفيذي لإنشاء المصنع.

تأتي هذه الخطوات في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة توطين وتشجيع الصناعات المحلية، حيث تهدف مبادرة "ابدأ" إلى تشجيع الصناعة المحلية وتطويرها، وتُعتبر واحدة من الأدوات الرئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030.

كما لفتت مديرة إدارة تطوير الأعمال بمصنع “نوفا” إلى أهمية مبادرة ابدأ وعملها مع مصنع "نوفا"، من خلالها في هذا التوقيت تحديدًا؛ نتيجة أن الدول الإفريقية ودول الشرق الأوسط تحتاج في هذه الفترة إلى العديد من معدات المياه ومعالجتها في ظل الأزمة العالمية للمياه، ما يبشر بزيادة الطلب على منتجات المصنع بشكل إقليمي، بل عالمي، كما أشارت رباب إلى أن المصنع حاليًا يعمل بشكل تجريبي، ومن المتوقع أن يعمل بشكل منتظم بحلول مارس 2024.

نوفا ابدأ مبادرة ابدأ رؤية مصر 2030 الاستيراد التصدير وتكنولوجيا

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