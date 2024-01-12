الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منافسات الدور الثانى للمجموعة الأولى.. ديروط يواجه ملوى وكيما يستضيف شبان قنا

فريق ديروط
فريق ديروط

تبدأ اليوم منافسات الدور الثاني للمجموعة الأولى "1" في دوري القسم الثاني "ب" بإقامة أربع مباريات، أهمها مباراة ديروط المتصدر مع ملوي، كما يلتقي قوص مع الألومنيوم، وكيما أسوان مع شبان قنا، والأقصر مع أسمنت أسيوط، في حين يحصل فريق طهطا على راحة.

ويستضيف ديروط المتصدر برصيد 18 نقطة بقيادة علاء إبراهيم فريق ملوي الثامن برصيد خمس نقاط، وحقق ديروط خمسة انتصارات، وتعادل ثلاث مرات، وهو الفريق الوحيد في المجموعة الذي لم يتعرض للهزيمة، ويملك أقوى هجوم في المجموعة، وسجل 14 هدفًا، ودخل مرماه خمسة أهداف، ويسعى للفوز والاحتفاظ بالقمة.

في المقابل حقق ملوي فوزًا واحدًا، وتعادل مرتين وخسر خمس مباريات، وسجل سبعة أهداف ودخل مرماه 13 هدفًا.

الألومنيوم يواجه قوص 

وتنتظر الألومنيوم الثاني برصيد 17 نقطة بقيادة هشام عبد المنعم مواجهة سهلة خارج ملعبه أمام قوص الأخير بدون نقاط.

والفارق كبير بين الفريقين إذ حقق الألومنيوم خمسة انتصارات، وتعادل مرتين، وخسر مباراة واحدة، وسجل 12 هدفًا، ودخل مرماه ستة أهداف.

في حين خسر قوص المباريات الـ8 التي لعبها وسجل خمسة أهداف، ويملك أضعف دفاع في المجموعة، واهتزت شباكه  20 مرة.

ويستضيف كيما أسوان الثالث برصيد 15 نقطة بقيادة عيد مرازيق فريق شبان قنا السادس برصيد عشر نقاط، وحقق كيما أسوان أربعة انتصارات، وتعادل ثلاث مرات، وخسر مباراة واحدة، وسجل 8 أهداف، ويملك أقوى دفاع في المجموعة، ودخل مرماه أربعة أهداف.

في المقابل حقق شبان قنا ثلاة انتصارات، وتعادل مرة واحدة، وخسر أربع مباريات، وسجل 13 هدفًا، ودخل مرماه 15 هدفًا.

الأقصر يستضيف أسمنت أسيوط

ويحل أسمنت أسيوط الرابع برصيد 14 نقطة بقيادة الإسباني جونزاليس ضيفا على الأقصر الخامس برصيد 12 نقطة بقيادة محمد عويس وحقق أسمنت أسيوط أربعة انتصارات وتعادل مرتين وخسر مباراتين وسجل 12 هدفا ودخل مرماه خمسة أهداف بينما حقق الأقصر ثلاثة انتصارات وتعادل ثلاث مرات وخسر مباراتين وسجل تسعة أهداف ودخل مرماه عشرة أهداف.

فريق الأقصر
القسم القاني ب كيما أسوان شبان قنا ديروط ملوي

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