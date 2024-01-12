بينها "زمان يا غناء" بمكتبة مصر الجديدة.. أجندة الدستور الثقافية

زمان يا غناء، إحدي أمسيات اليوم التي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية، والتي تضم أبرز الفعاليات والأنشطة الفنية الثقافية ليوم الجمعة 12 يناير 2024.

تفاصيل أجندة الدستور الثقافية اليوم

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة، بمقرها الكائن بشارع العروبة، والتابعة لجمعية مصر الجديدة، عدة فعاليات ثقافية وفنية اليوم الجمعة.

ففي الثانية ظهرا، وتحت عنوان "ثقافة الاختلاف وقبول الآخر"، تعقد ندوة تتناول كيفية تعلم الاختلاف في وجهات النظر وتقبّل جميع الآراء والاختلافات والتحاور، وتنفذ الندوة مكتبة مصر الجديدة للطفل أونلاين عبر منصة زووم، وتقدمها إيمان ممتاز أخصائى إرشاد نفسى.

وقال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديد أن ثقافة الاختلاف تعني احترام وجهات نظر الآخرين، وأن اختلاف الآراء والأفكار درجة من درجات التفكر والتدبر، التي تعد ظاهرة صحية شريطة ألا تتحول إلى تسفيه آراء الآخرين والتقليل منها ومصادرتها.

وأشار إلى أن محاور الندوة تدور حول ما معنى قبول الآخر؟، ما هي نتائج تقبل الآخر؟، تنمية الوعي الذاتي الثقافى، تعلم كيفية تقدير وجهات النظر المختلفة، تجنب فرض وجه نظرك الخاصة.

وفى سياق متصل، وضمن أجندة الدستور الثقافية، تنظم مكتب مصر الجديدة العامة، في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم أيضا، أمسية فنية للمطرب والملحن إبراهيم نصير، خريج أكاديمية الفنون وعضو نقابة المهن الموسيقية، ويقدم المطرب إبراهيم نصير فقرات فنية موسيقية، بالعزف على العود والغناء بأغانى الزمن الجميل، لعدد من أقطاب الفن المصري الأصيل منهم أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وفريد الأطرش وأسمهان، يتناول من خلالها ألوان الموسيقى العربية.

وفي ذات السياق، وضمن أجندة الدستور الثقافية، تعقد في الخامسة والنصف مساء، أمسية جديدة من أمسيات صالون نجيب الثقافي، وذلك بمقره بميدان الجيزة، ويتناول الصالون هذا الشهر شعر العامية المصرية.

وفي الثانية عشرة ظهرا، يفتتج بجاليري تام بأبو رواش، فعاليات النسخة التاسعة من معرض القاهرة للفنون، والذي يقدم أكبر مجموعة من الفن المصري المعاصر، حيث يشارك بة أكثر من 150 فنانًا، مقدمين مجموعة مذهلة تضم أكثر من 1500 عمل فني. فيتفرد هذا المعرض بتنوع لا مثيل له في الأساليب والأنواع.

وفي أجندة الدستور الثقافية، يقام بالمُتحفِ القوميّ للحضارةِ المصريةِ بالفسطاط، في الواحدة ظهرا، وحتي الرابعة عصرا، فعالية بعنوان "أنتيكا"، والتى تلقى الضوء على تراثنا المادى الممثل فى المقتنيات والأدوات التي كان يستخدمها المصريون فى حياتهم اليوميه وأصبحت موروثًا وغيرها من التحف الفنية ذات القيمة التراثية ومنها ماتطور ليواكب العصر.

تتناول الفعالية مجموعة حية من الورش والمعارض المختلفة، فضلا عن: معرض للمقتنيات والأدوات والتحف التراثية النادرة التى كانت من أهم محتويات البيوت المصرية قديمًا كالجرامافون والراديو والتليفون ووحدات الإضاءة وغيره من التحف القيمة بمشاركة مجموعة من هواة جمع التحف والمقتنيات التراثية.

ورشة حية تفاعلية للنحت على خامات غير تقليدية وتصميم أشكال فنية تحاكي التراث المصرى. عرض تعريفي لأشكال وأنواع العملات المصرية القديمة والطوابع.

ورشة حية عن حرفة صياغة النحاس وعرض قطع منفذة بهذا الفن. ورشة تفاعلية للحكى التراثى عن الأمثال الشعبية وماتحمله من قيم أخلاقيه وتعاليم ترسخت فى أذهان المصريين قديمًا وحتى يومنا هذا.

عرض لمجموعة من الصور والصحف القديمة والإعلانات المصرية ونماذج من صور المستشرقين التى وثقت الحياة الاجتماعية بالقاهرة.

وضمن أجندة الدستور الثقافية، يفتتح في االسادسة مساء بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر الثقافي بساحة الأوبرا، معرض جماعي لمجموعة اللوتس للفنون التشكيلية، ويشارك في المعرض الفنانات التشكيليات: أميرة أبو العنين، ميرفت دياب، أماني فهمي، نيهال حمدي، أميمة جوهر، هالة حزين، هبة خريبة، كريستين عريضة، إيمان مرعي، ميرفت الغزاوي، وسام حسين، عقيلة نصر فتحي، ليلي حسن، لبني صادق، سحر عبد الحميد طعيمة، نيرة الجمل، ليلي حسني، جورجيت فهمي، آية الله الغرباوي، مني الأبيض، دينا المصري، جلنار العبد، عليا سامي، أميرة أبو العينين، وتحت إشراف عبير غنيم وسلوي الحمامصي، ويستمر المعرض حتي 17 يناير الجاري.

وفي أجندة الدستور الثقافية، يستقبل مسرح معهد الموسيقي العربية بشارع رمسيس، في الثامنة مساء، حفل فني تحييه فرقة الموسيقي العربية للتراث، بقيادة المايسترو فاروق البابلي.

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من أشهر مؤلفات الطرب والتى أبدعها كبار الملحنين يؤديها كل من: أنغام مصطفى، رضوى سعيد، حنان الخولى، أسماء كمال، محمد شوقى، أحمد الوزيرى، مازن دراز،و أحمد محسن.