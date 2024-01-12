12 يناير.. أبرز ما حدث فى مثل هذا اليوم

شهد مثل هذا اليوم الموافق 12 يناير أبرز ما حدث في مثل هذا اليوم، والتي نقدمها لكم يوميا عن أهم الأحداث التاريخية والاجتماعية في مصر والمنطقة العربية والعالم.

أبرز وقائع حدثت في مثل هذا اليوم

أصدر الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر في مثل هذا اليوم من العام 1954، قراره بحل جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها حزب سياسي.

وحدث في مثل هذا اليوم، تتويج جوستاف الأول ملك للسويد ــ انسحاب فرنسا من فيينا ــ تتويج بينانج كياوهتين ناورهتا، ملكا على بورما ــ افتتاح أول متحف للعلوم في أمريكا ــ زواج لويس الرابع عشر من مدام دي مانتيون.

وحدث في مثل هذا اليوم، الحكم بنفي نابليون وعائلته إلي جزيرة سانت هيلانة علي خلفية هزيمته في معركة ووتر لو ــ بريطانيا تجتاح بلاد الزولو في جنوب أفريقيا ــ إرسال أول رسالة إذاعية طويلة من مسافات طويلة عبر برج إيفل ــ رفض مجلس النواب الأمريكي مشروع منح المرأة الحق في التصويت بالانتخابات.

كما حدث في مثل هذا اليوم، انسحاب القوات الألمانية من مدينة لينينجراد الروسية بعد حصار دام لمدة عامين، لم تستطع القوات الألمانية دخول المدينة التي حصنتها الظروف الجوية وتحديدا الجليد من اقتحام القوات الألمانية لها.

وتسريح 3200 جندي فلسطيني من حرس الحدود من قبل إدارة الانتداب البريطاني ــ غاندي يبدأ صيامه في مبادرة المقاومة السلمية التي نادي بها ضد الاحتلال البريطاني لبلاده.

وحدث في مثل هذا اليوم، تعيين الدكتور طه حسين وزيرا للمعارف أو ما يعرف الآن بوزارة التربية والتعليم ــ وفي العام 1952 جامعية تينسي الأمريكية تقبل أول طالب أسود للالتحاق بها بعد تاريخ طويل من التمييز ضد الأمريكيين من أصول أفريقية.

وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1979 مجلس الأمن يصوت علي بالسماح علي حضور منظمة التحرير الفلسطينية جلساته ــ حضر الحزب الشيوعي في رومانيا ــ وصول القوات الروسية إلي البوسنة والهرسك للمشاركة في تنفيذ اتفاق دايتون للسلام.

أشهر مواليد مثل هذا اليوم

ومن أبرز مواليد حدث في مثل هذا اليوم كل من: الروائي الأميركي جاك لندن ــ هيرمان جورينج مؤسس الجستابو ــ الفنان المصري إبراهيم حمودة ــ رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري ــ الفنانة أمل إبراهيم ــ إميل لحود الرئىس اللبناني الأسبق.

أشهر الوفيات في مثل هذا اليوم

ومن أشهر فيات حدث في مثل هذا اليوم كل من: صفية زغلول زوجة الزعيم سعد زغلول والذي اشتهرت بلقب أم المصريين ــ الروائىة البريطانية ورائدة أدب الجريمة آجاثا كريستي ــ الفنانة والمنتجة آسيا ــ الكاتب الصحفي الروائى إحسان عبد القدوس ــ الفنانة ليلي فوزي ــ المفكر الفرنسي دانيال بن سعيد ــ الفنانة كريمة مختار ــ الفنان والكاتب الصحفي وحيد السنباطي.