الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دلالات اتصال "سوناك" بالرئيس السيسى اليوم.. أستاذ علوم سياسية يوضح

سوناك
سوناك

قالت إيمان زهران، أستاذ العلوم السياسية، إن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، أجرى اتصالًا هاتفيًا اليوم الخميس، بـالرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستيضاح الرؤية المصرية حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، بالتزامن مع زيارة أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي لمصر.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن "سوناك" أراد الوقوف على تطورت الأوضاع في غزة.

وتابعت أن الاضطرابات في حركة الملاحة بالبحر الأحمر وانعكاسها على حركة التجارة العالمية تتزامن مع الضغط الاقتصادي جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وكل هذا يزيد الأعباء على دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وهو أحد النقاط الهامة التي تناولها "سوناك" في اتصاله بالرئيس السيسي.

تحول في الموقف الغربي

وأكد أنه يوجد تحول في الموقف السياسي الغربي، وأصبح الكلام عن حل الدولتين يتم الحديث عنه، ووقف إطلاق النار ودخول المساعدات وهذا لمسناه، وفكرة اليوم التالي لا يمكن البناء عليها في حال تم التوصل لتهدئة ووقف إطلاق النار. 

استاذ العلوم السياسية ريشي سوناك الرئيس عبدالفتاح السيسي أنتوني بلينكن الاضطراب بالبحر الأحمر

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