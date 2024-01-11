الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بحضور 24 متدربًا.. دورة تدريبية حول أخلاقيات استخدام وإدارة المياه

دورة تدريبية
دورة تدريبية

عقد المركز القومى لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري، العديد من الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية، بهدف رفع كفاءة الباحثين والعاملين في مجال الموارد المائية سواء في قطاعات وأجهزة الوزارة أو الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، أو الباحثين والمتدربين من الدول الإفريقية الشقيقة، في إطار خطة تطوير شاملة للكوادر الإدارية والعلمية العاملة في مجال المياه.

كما يستهدف المركز القومي لبحوث التحديات المائية الحالية، والاطلاع على أحدث البحوث والدراسات العلمية ومهارات الرقمنة، والتعرف على أخلاقيات إدارة الموارد المائية في ظل تنامي الاحتياجات المائية وثبات الموارد مما يستلزم التعرف على تقنيات جديدة ومهارات التعامل مع إدارة المياه بشكل فعال.

ونظم مركز أخلاقيات المياه التابع لمركز التدريب بوزارة الموارد المائية والري، يومًا تدريبيًا حول أخلاقيات استخدام وإدارة المياه، وذلك فى إطار الدورة التدريبية السنوية رقم 28 التى ينفذها معهد بحوث الهيدروليكا فى مجال هندسة هيدروليكا أحواض الأنهار.

أخلاقيات استخدام وإدارة المياه

كما تم عقد البرنامج التدريبي حول أخلاقيات استخدام وإدارة المياه، الخميس، بمشاركة 24 متدربا من الدول الإفريقية وهى "مصر ـ السودان ـ جنوب السودان ـ رواندا ـ الكونغو ـ كينيا ـ تنزانيا ـ الصومال"، وذلك لرفع كفاءة استخدام المياه.

وتناول البرنامج التدريبي حول أخلاقيات استخدام وإدارة المياه، كيفية التعامل مع إدارة جيدة للموارد المائية في مختلف الدول الإفريقية وخاصة دول حوض النيل.

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يذكر أن مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية يتمتع بإمكانيات متميزة، حيث يُعد المركز جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، ويمتلك المركز إمكانيات تدريبية متميزة، حيث يتم تدريب حوالى 6000 متدرب مصرى و200 من المتدربين العرب والأفارقة سنويًا.

أخلاقيات استخدام وإدارة المياه الموارد المائية الدورة التدريبية رفع كفاءة الباحثين مجال الموارد المائية الجهات الحكومية

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