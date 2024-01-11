حامد فارس: حرب غزة خلفت فجوة ثقة بين الأمريكان وقيادتهم السياسية

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إنه على الرغم من المواقف الأوروبية التي أصبحت أكثر ميلًا للقضية الفلسطينية إلا أن المنظمات الدولية مازالت تسير خلف الولايات المتحدة الأمريكية.

حرب غزة

وأكد الدكتور حامد فارس، خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن محكمة العدل الدولية هي الرئة التي ينظر لها العالم بأن تكون الجهة التي يتنفس من خلالها قدر المستطاع، ولكن حتى لا تكون الأحلام وردية فهناك بعض العوامل التي تؤثر على واقع القرارات التي تخرج من محكمة العدل الدولية.

وأضاف أنه لأول مرة يحدث هذا الزخم العالمي الكبير المساند للدولة الفلسطينية، حيث أصبح للقضية الفلسطينية مساندين في أنحاء العالم.

المساندة الشعبية لغزة

وأشار إلى أن الشباب من سن 18 إلى 24 عامًا بالولايات المتحدة الأمريكية يرون أن عدم وجود إسرائيل هو الحل الأمثل لاستقرار الشرق الأوسط، ويمكن القول أن هناك فجوة كبيرة الآن بين الشعب الأمريكي والقيادة السياسية.

وذكر أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يريد استمرار الحرب في غزة لحين صعود رئيس أمريكي آخر يساعد الكيان على تحقيق آماله.