الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أستاذ علاقات دولية: مصر تراهن على الدبلوماسية لإيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية

الدكتور حامد فارس
الدكتور حامد فارس

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر ما زالت تراهن على الدبلوماسية لإيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية.

وأضاف فارس خلال حواره لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن رهان الدبلوماسية يحتاج إلى الكثير من الصبر والقوة وهو ما تتمتع به الدولة المصرية بشكل كبير في إدارة هذه المعركة الدبلوماسية.

دعم مصر للقضية الفلسطينية

وأشار إلى أن الدولة المصرية منذ بداية الأزمة في غزة تحركت بشكل كبير نحو إيجاد مواقف داعمة للقضية الفلسطينية بما يتوافق مع ثوابتها من عدم تصفية القضية، وعدم قيام إسرائيل بالتهجير القسري للفلسطينيين.

وتابع: "الرئيس السيسي منذ 2014 يبحث دائمًا وأبدًا عن سبل حقيقية لدعم القضية الفلسطينية" مؤكدًا أن الدولة المصرية تبحث عن توحيد وتنسيق المواقف الفلسطينية المصرية الأردنية باعتبار أن مصر والأردن من أكثر الدول المعنية بالقضية الفلسطينية.

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