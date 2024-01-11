الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس سائق أضرم النيران فى سيارة زميله لخلافات بينهما فى بورسعيد

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة، بحبس المتهم بإضرام النيران بسيارة ميكروباص ببورسعيد لخلافات مع زميله وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

تلقى قسم شرطة الضواحى بمديرية أمن بورسعيد بلاغا من سائق سيارة "ميكروباص" بتضرره من سائق لقيامه بإضرام النيران عمدًا بالسيارة الخاص به، مستخدمًا مادة معجلة للاشتعال "بنزين"، حال تواجدها بدائرة القسم، وذلك لوجود خلافات بينهما، نتج عن ذلك تفحم كامل بصالون الميكروباص وتهشم الزجاج بالكامل.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم, وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة العامة حبس المتهم بإضرام النيران سيارة ميكروباص أمن بورسعيد استهداف المتهم

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