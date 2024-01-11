حبس سائق أضرم النيران فى سيارة زميله لخلافات بينهما فى بورسعيد

أمرت النيابة العامة، بحبس المتهم بإضرام النيران بسيارة ميكروباص ببورسعيد لخلافات مع زميله وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

تلقى قسم شرطة الضواحى بمديرية أمن بورسعيد بلاغا من سائق سيارة "ميكروباص" بتضرره من سائق لقيامه بإضرام النيران عمدًا بالسيارة الخاص به، مستخدمًا مادة معجلة للاشتعال "بنزين"، حال تواجدها بدائرة القسم، وذلك لوجود خلافات بينهما، نتج عن ذلك تفحم كامل بصالون الميكروباص وتهشم الزجاج بالكامل.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم, وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.