مصر تفوز بالمركز الثالث عالميًا في مسابقة إدارة سلاسل الإمداد بالولايات المتحدة

حصلت مصر بمشاركة طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري علي المركز الثالث في أول مشاركة لها بالمسابقة الدولية لإدارة سلاسل الإمداد ISCEA.

وفاز الفريق المصري “Elite” المكون من 4 طلاب هم ديما صلاح يوسف عبد الحسيب، فاطمة الطيب، زياد أحمد، من طلاب الأكاديمية العربية كلية النقل الدولي واللوجستيات فرع أسوان بالمركز الثالث عالميًا إلي جانب الحصول على منحة دراسية كاملة لدراسة البرامج المتخصصة في سلاسل الإمداد من الولايات المتحدة الأمريكية.

فيما كرمت محافظة أسوان الطلاب الفائزين والاحتفال بهم من قبل عميد المعهد الدكتورة سارة الزرقاء والدكتور محمود منسي مسؤول التسويق بالمعهد، كما شارك إلكترونيًا في الإحتفال قيادات من منظمة ال ISCEA من الولايات المتحدة الأمريكية لتهنئة الطلاب الفائزين وتكريمهم، وعلى هامش التكريم قام المعهد بتقديم ورشة عمل عن التمكين المهني في مجال اللوجستيات.

ونجح فريق Elite في مواجهة وتجاوز التحديات خلال المسابقة حيث كان من ضمن هذه التحديات التنافس مع خبراء في سوق العمل الدولي.

وأشارت الأكاديمية العربية في بيان لها، اليوم، إلى أن مسابقات التميز المؤسسي والوظيفي في شتى المجالات تعد من أهم المبادرات التي تحفز الموظفين والمؤسسات بشكل عام على الإبتكار والتنمية، ومجال إدارة سلاسل الإمداد أصبح له دور مباشر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وحرصت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج على تسليط الضوء على التميز في مجال إدارة سلاسل الإمداد وتشجيع الشباب على الإبتكار، وذلك عن طريق تدشين "مسابقة الإمداد للشباب " لأول مرة بجمهورية مصر العربية والشرق الأوسط بتنظيم من الدكتورة سارة الزرقا - عميد معهد النقل الدولي واللوجستيات بالإسكندرية، وبالتعاون مع التحالف الدولي لتعليم بالولايات المتحدة الأمريكية (ISCEA) سلاسل الإمداد

تشجيع الشباب على العمل الجماعي والتفكير الإبداعي

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الشباب تجاه العمل الجماعي والتفكير الإبداعي، ودمجهم تجاه أحدث الممارسات في مجال إدارة سلاسل الإمداد والتي من ضمنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث استهدف معهد النقل الدولي واللوجستيات شباب جمهورية مصر العربية العاملين في قطاع إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات تحت سن الـ 30 من شتى المحافظات.