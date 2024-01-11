الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ملك الأردن: نرفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية والفصل بين غزة والضفة الغربية

ملك الأردن عبد الله
ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين

أكد ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة الدور المحوري للمنظمات الأممية في الاستجابة الإنسانية بقطاع غزة وإيصال المساعدات الإغاثية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

الحرب بغزة 

وأشار ملك الأردن إلى موقف بلاده الحاسم والرافض لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وضرورة التصدي لهذه المحاولات وتمكين سكان القطاع من العودة إلى بيوتهم.

رفض تصفية القضية الفلسطينية 

 وشدد الملك عبد الله الثاني بن الحسين، على رفض بلاده محاولات تصفية القضية الفلسطينية والفصل بين غزة والضفة الغربية اللتين تشكلان امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة.

القاهرة الإخبارية ملك الاردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين قناة القاهرة الإخبارية رفض تصفية القضية

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