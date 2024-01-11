الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

نصائح للحفاظ على صحة المفاصل والعظام مع تقدم العمر

المفاصل
المفاصل

العناية بمفاصلك بمثابة تقديم هدية خاصة لنفسك في المستقبل، خاصة إذا كنت تتعامل مع مخاوف مشتركة أو تهدف إلى منعها، وهناك بعض  الممارسات ليست مجرد نصيحة عامة؛ إنها مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين يديرون حالات محددة مرتبطة بـ المفاصل. باتباع هذه النصائح، فإنك لا تعتني بمفاصلك فحسب؛ أنت تخطو خطوة إيجابية نحو نوعية حياة أفضل بمفاصل قوية ومرنة.

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دور المفاصل

تلعب مفاصلنا دورًا حاسمًا في كيفية تحرك الجسم ووظائفه. يعد الحفاظ على صحتهم أمرًا حيويًا للأنشطة اليومية والرفاهية البدنية ونوعية الحياة الجيدة بشكل عام. مع تقدمنا ​​في العمر برشاقة، تصبح الأولوية لسلامة مفاصلنا وعظامنا ذات أهمية متزايدة. توفر أجزاء الجسم هذه الدعم والحركة والاستقرار اللازم لحياة نشطة ومرضية. على الرغم من أن الشيخوخة تجلب تغييرات مثل التغيرات في كثافة العظام ومرونة المفاصل، إلا أن اتباع نهج استباقي يمكن أن يساعد في الحفاظ على مفاصل قوية ومرنة خلال سنواتنا الذهبية. فيما يلي بعض النصائح القيمة لاحتضان الحيوية وضمان رفاهية هذه الهياكل الأساسية.

صحة المفاصل

النشاط البدني المنتظم هو حجر الزاوية في الحفاظ على صحة المفاصل والعظام. الانخراط في التمارين التي تعزز المرونة والقوة والتوازن. يمكن أن تساعد الأنشطة مثل المشي والسباحة واليوجا وتدريبات القوة في الحفاظ على وظيفة المفاصل وكثافة العظام. استشر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لتخصيص روتين تمرين يناسب احتياجاتك وقيودك الفردية.

النظام الغذائي

يلعب النظام الغذائي المتوازن دورًا حاسمًا في دعم صحة المفاصل والعظام. تأكد من حصولك على ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين د، الضروريين لقوة العظام. تعتبر منتجات الألبان والخضر الورقية والأطعمة المدعمة مصادر ممتازة. بالإضافة إلى ذلك، قم بإدراج الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، مثل الأسماك الدهنية وبذور الكتان، لأنها تتمتع بخصائص مضادة للالتهابات تفيد صحة المفاصل.

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