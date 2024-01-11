الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طفل وإنقاذ 2 آخرين إثر انقلاب سيارة فى ترعة السويس بالإسماعيلية

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مركز ومدينة فايد من انتشال سيارة سقطت فى ترعة السويس دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، حيث لقى طفل مصرعه وتم إنقاذ اثنين من الغرق.

 تفاصيل الحادث

كان مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة في  ترعة السويس دائرة مركز فايد. 

 انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية بمركز فايد إلى مكان الحادث، ونجحت بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد من انتشال السيارة من ترعة السويس.

 وأسفر الحادث عن مصرع طفل وإنقاذ طفلين آخرين من الغرق، وجار تحرير المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن جثة الطفل المتوفى.

الأجهزة الأمنية مديرية أمن الاسماعيلية مركز ومدينة فايد سيارة ترعة السويس مدير أمن الاسماعيلية

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