الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قطار يدهس 4 مواطنين فى سوهاج

جثة
جثة

 اصطدم أحد القطارات بـأربعة مواطنين، حال عبورهم من مكان غير مخصص لعبور المشاه بشريط السكة الحديد في محطة سكك حديد المراغة شمال سوهاج.

بداية الواقعة عقب ورود بلاغ من الأجهزة المعنية يفيد باصطدام أحد القطارات بأشخاص حال عبورهم شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وتم نقل الجثامين للمستشفى.

وبالفحص تبين أنه أثناء دخول أحد القطارات محطة سكة حديد المراغة اصطدام بأربعة مواطنين، حال عبورهم شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وتبين أنهم  "ش.  م"، ويقيم بناحية نجع الحسك مركز المراغة، و"إ. م" ويقيم بناحية نجع الأخيضر مركز المراغة، "ع. ع" ويقيم ناحية قرية فزارة، و"و. ح".

 تم نقل الجثامين إلى مشرحة  مستشفي طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة، وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة العامة للتصرف. 

القطارات السكة الحديد المراغة محافظة سوهاج الجثامين النيابة العامة

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