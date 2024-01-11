"الصناعات الغذائية" تطلق برنامجا تدريبيا لتنمية المهارات المهنية للعاملين بقطاع التصنيع الزراعي

اطلقت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، برنامجا تدريبيا لشركات أعضاء الغرفة لتنمية المهارات المهنية للعاملين بقطاع التصنيع الزراعي، على مدار ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس 9، و10 و11 يناير الجاري.



وقال محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة، إن البرنامج يتم بالتعاون مع مشروع تعزيز الأعمال الزراعية بالريف المصري "إيراس" الزراعي بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ويستهدف 20 متدربا من الشركات أعضاء الغرفة فى الدورة الواحدة.

تطوير قدرات العاملين

وأضاف المدير التنفيذي، إن الغرفة تسعي الي توفير البرامج المتنوعة التي تساهم في تطوير العاملين بالقطاع ورفع كفاءة أدائهم وتعزيز مهاراتهم المهنية بجانب المهارات الفنية، أن سوق العمل أصبح شديد المنافسة وأن امتلاك المهارات الفنية لم يصبح كافيًا للتميز.



فيما قالت ريهام غازي مدير إدارة التدريب بالغرفة، إن البرنامج يأتي ضمن مجموعة من البرامج المتنوعة، والتي يتم توفيرها بدون تكلفة للأعضاء وبعد التعرف على احتياجاتهم التدريبية على أرض الواقع، من خلال الاستبيانات والزيارات الميدانية ولفتت أن الغرفة تستهدف تقديم العديد من برامج التدريب من خلال التعاون المشترك مع الجهات التنموية الدولية ويتم إعداد الخطة السنوية لكافة البرامج المتاحة ويتم الإعلان عنها شهريا.

مبادرة المسار الأخضر



وأضافت مدير إدارة التدريب بالغرفة، بانه يتم حاليا تنفيذ مبادرة المسار الأخضر بهدف دعم شركات التصنيع الزراعي علي التوافق مع متطلبات واشتراطات سلامة الغذاء، ونجحت المبادرة بالفعل في مساندة الشركات للإدراج بالقائمة البيضاء للهيئة القومية لسلامة الغذاء. وجاري الإعداد حاليا بالتعاون مع مشروع ايراس لإطلاق برنامج تدريبي خلال الشهر الحالي حول متطلبات التتبع والاستدعاء في القطاع الغذائي يستهدف 200 شركة غذائية.



من جانبه أشار الدكتور أحمد جلال، مدير سلامة الغذاء والتغذية بمشروع إيراس، إلى الشراكة الاستراتيجية مع غرفة الصناعات الغذائية في توفير برامج التدريب وتقديم برامج الدعم الفني لشركات التصنيع الزراعي، والآثار الإيجابية لتلك الأنشطة على معدلات الإنتاج والتصدير.

تطوير سلسلة القيمة



واضاف الي أن المرحلة القادمة من المشروع سوف تشمل الربط بين المصنعين والمورد الأولي بهدف تحسين وتطوير سلسلة القيمة، لافتًا إلى أن مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري “الغذاء للمستقبل"، يتم تنفيذه في 17 محافظة بهدف الي تشجيع وتنمية الأعمال التجارية الزراعية، وتحسين سلسلة القيمة للمحاصيل البستانية وزيادة الإنتاجية لصغار المزارعين ومصنعي الأغذية وتحسين جودة الصادرات الزراعية وكذا زيادة نطاق الوصول إلى خيارات الغذاء الصحي لتحسين التغذية للنساء والأطفال في المناطق الريفية.