الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

أهمها عدم تناول السكر.. عادات خاطئة تسبب عدم نزول الوزن خلال "الدايت"

جريدة الدستور

يرتكب أغلبنا أخطاء شائعة خلال اتباع حمية غذائية جديدة، ولا يعلم الكثير أن تلك الأخطاء قد تؤثر بشكل سلبي على سلامة النظام الغذائي وهو ما يتسبب في عدم نزول الوزن، رغم اتباع كافة الأمور الخاصة بالرجيم.

جاء فى موقع "هيلث"، أنه من أبرز العادات التي يتم القيام بها خلال اتباع حمية غذائية جديدة لفقدان الوزن هو الإمتناع تمامًا عن تناول النشويات وهو ما يتسبب في فقدان الجسم لعنصر الأساسي فيجب عدم الامتناع  عن النشويات، لكن الاعتماد على النشويات المفيدة، مثل البطاطا والخبز الأسمر.

‏ومن ضمن العادات الخاطئة التي يتم الامتناع عنها خلال وقت الرجيم، هو عدم تناول السكريات بشكل كامل، لكن يجب الحرص على تناول السكريات ولكن بطريقة صحيحة من خلال تناول السكر الموجود فى الفواكه التي تحتوي على نسبة من السكر وغير مضرة مثل البرتقال والتفاح الأخضر أو الأحمر أو الأصفر فكل تلك الفاكهة تساعد في منح الجسم نسبة من السكر المفيد. 

‏ومن العادات أيضًا غير الصحيحة خلال وقت الريجيم هو عدم تناول البروتين، فيعقد البعض أن البروتين يتسبب في زيادة الوزن إلا أن البروتين يساعد في تكوين العضلات بدلًا من الدهون، كما أنه يساعد في منح الجسم الشعور بالشبع لفترات طويلة لأنه من الصعب هضمه لذا فإن تناول البروتين في وجبة الصباح يساعدنا في الشعور بالشبع لفترة طويلة وبالتالي عدم الرغبة في تناول الطعام بعد فترة طويلة من وجبة الفطار.

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