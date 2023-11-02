الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

لو هتبدأ رجيم جديد.. مجموعة نصائح هتساعك في الاستمرار

الرجيم
الرجيم

تتبع كثير من النساء مجموعة من العادات عند بدء رجيم جديد ولا تعلم أغلبهن أن هناك مجموعة من النصائح التى يجب تنفيذها في حال اتباع رجيم جديد حتى لا يفشل هذا الرجيم ويتحول إلى إحباط كبير وخيبة أمل، ويكثر التساؤل عن مجموعة النصائح التي تساعد في الاستمرار في حالة بدء رجيم جديد. 

لو هتبدأ رجيم جديد.. مجموعة نصائح هتساعك في الاستمرار

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير مجموعة نصائح هتساعك في الاستمرار في الرجيم، وعادات صحية جيدة.

ووفقا لما جاء في موقع "health"، فهناك مجموعة من العادات التي يجب الحرص على القيام بها عند اتباع رجيم جديد والتى يتمثل أهمها في عدم إخبار أى شخص بأنك تقوم باتباع حمية غذائية وذلك حتى لا تشعري بمراقبة كل من حولك للحمية الغذائية الخاصة بك، إلى جانب إحباطك في كثير من الأحيان باستخدام بعض الكلمات مثل انتى لا تحتاجي للرجيم، فهذه الكلمات تقلل من عزمك وإرادتك فيفضل عدم إخبار أى شخص بالأمر.

احذر.. الامتناع عن الحلويات في بداية الرجيم 

كما يجب على من يتبع رجيم في بدايته أن لا يمتنع عن تناول كافة الأطعمة التى كنا نرغبها من قبل لأن الامتناع المفاجيء يتسبب في فقدان الشغف تجاه الرجيم، كما يجب الحرص على عدم منع البروتين في الوجبات الخاصة بك، فهناك إعتقاد شائع أن قطع البروتين يساعد في فقدام الوزن، إلا أن هذا الأمر خطأ تماما، يجب إدراج البروتين داخل نظامك الغذائي وذلك لأن البروتين يتحول إلي عضلات وذلك بدلا من دهون.

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عادات صحية عند بدأ رجيم جديد 

ومن ضمن العادات التى يجب الحرص على اتباعها في بداية الرجيم، هو زيادة تناول المياه حتى تساعد على فقدان نسبة عالية من السموم فى الجسم التى تعمل على حبس المياه داخل الجسم وبالتالى الشعور بزيادة الوزن، كما يجب تناول طبق سلطة بجانب الوجبات الرئيسية، وعدم قطع الحلويات ولكن استبدالها بالسناكس الصحية.

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