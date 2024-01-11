الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الهجرة" تنشر أول فيديو لمشروع تخرج برعايتها يناقش مخاطر الهجرة غير الشرعية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وفي إطار تمكين ودعم الشباب المبدع، نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أول فيديو توعوي لمشروع تخرج ضمن حملة كاملة تحت رعاية وزارة الهجرة، وتتضمن فيديوهات تناقش مخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك عبر الصفحات الرسمية للوزارة بمواقع التواصل الاجماعي.

وقالت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه تمت الموافقة على تنفيذ المشروع تحت رعاية وزارة الهجرة ليكون جزءًا أساسيًا من حملتها لمكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلا عن تجسيده لروح الابتكار لدى الشباب بما يؤكد دعم الوزارة للشباب دائمًا، هذا بالإضافة إلى أن مشروع التخرج يتضمن رسائل مهمة لها دور في توعية شبابنا بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة لهم بوطنهم أو السفر بشكل يحفظ لهم حياتهم.

نفذ مشروع التخرج 6 طالبات مبدعات من كلية الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (فرع القرية الذكية)، وهن:
سلمى مصطفى سالم أحمد سالم 
سلمى محمد حسن عبدالجواد 
جنا محمد سامي محمد هيكل 
داليا أشرف محمد عبدالوهاب 
رانا حسن ابراهيم احمد محمد 
ميار محمد مصطفى عبدالجواد

وتم تصوير الفيديو الأول للحملة بمشاركة الفنانة بدرية طلبة.

لمشاهدة أول فيديو من مشروع التخرج اضغط على الروابط التالية:
‏https://fb.watch/puDI2ePFX6/

https://www.instagram.com/reel/C172zkbMagt/?igsh=ZWIyNzEwanR4cHVl

https://x.com/moemigegy/status/1745203566111797583?s=46&t=vTF1-0mYuHOclVTiqVwN1w

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