الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير غربى يسلط الضوء على سباقات الانتخابات الأمريكية المتوقعة

الانتخابات الأمريكية
الانتخابات الأمريكية

سلطت وكالة رويترز، الضوء على الانتخابات الأمريكية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أن  الديمقراطيين يتمتعون حاليا بأغلبية ضئيلة بواقع 51 مقابل 49 في مجلس الشيوخ الأمريكي، لكن الجمهوريين يعتقدون أن لديهم فرصة جيدة لانتزاع السيطرة في انتخابات الخامس من نوفمبر، حيث يتطلع الديمقراطيون إلى الدفاع عن عدة مقاعد في المجلس ذي الميول الجمهورية.

 السباقات التي يجب مشاهدتها قبل انتخابات 2024

 

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أريزونا: سباق ثلاثي محتمل

ولم تعلن السيناتور كيرستن سينيما، وهي مستقلة تتجمع مع الديمقراطيين، بعد ما إذا كانت ستسعى لإعادة انتخابها، ولكن بسبب المواقف التي وضعتها في خلاف مع الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي، قد تكون أريزونا مستعدة لإجراء انتخابات عامة ثلاثية نادرة مع سينيما وعضو الكونجرس الديمقراطي روبن جاليجو ومرشح جمهوري.

ومن بين الجمهوريين الذين يسعون للترشيح كاري ليك، التي أيدها الرئيس السابق دونالد ترامب خلال ترشحها غير الناجح لعام 2022 لمنصب الحاكم، ومارك لامب، عمدة المقاطعة.

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ويسعى السيناتور الديمقراطي جون تيستر للدفاع عن مقعده في ولاية دعمت الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب خلال انتخابات 2020. 

كما تقدم الجمهوري تيم شيهي، وهو من المحاربين القدامى الذي أسس شركة لمكافحة الحرائق الجوية، بمعارضة تيستر.

ومن المتوقع أيضًا أن يحاول الممثل الجمهوري الأمريكي مات روزندال، الذي خسر أمام تيستر في عام 2018 وهو واحد من ثمانية جمهوريين اتحدوا معًا للإطاحة برئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، الفوز بترشيح الحزب الجمهوري.

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ولم يعلن السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز حتى الآن ما إذا كان سيسعى لإعادة انتخابه بعد أن وجه إليه المدعون الفيدراليون اتهامات بالرشوة.

ولم تعلن السيناتور كيرستن سينيما، وهي مستقلة تتجمع مع الديمقراطيين، بعد ما إذا كانت ستسعى لإعادة انتخابها. ولكن بسبب المواقف التي وضعتها في خلاف مع الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي، قد تكون أريزونا مستعدة لإجراء انتخابات عامة ثلاثية نادرة مع سينيما وعضو الكونجرس الديمقراطي روبن جاليجو ومرشح جمهوري.

ومن بين الجمهوريين الذين يسعون للترشيح كاري ليك، التي أيدها الرئيس السابق دونالد ترامب خلال ترشحها غير الناجح لعام 2022 لمنصب الحاكم، ومارك لامب، عمدة المقاطعة.

الانتخابات أمريكا السباقات - السيطرة انتزاع

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