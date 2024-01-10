الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عماد الدين حسين: جزء من العالم أدرك جرائم الاحتلال فى غزة

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

علّق الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، على القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية بالمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدًا أنها قمة مهمة بالنظر إلى جولة وزير الخارجية الأمريكي في الشرق الأوسط، والانتقادات الأمريكية الطفيفة التي تطالب إسرائيل بتعديل الخطط وليس تغيير المسار.

أضاف حسين في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن قمة الأردن مهمة لأن الولايات المتحدة بدأت تطرح أفكارًا مؤخرًا، ومصر أيضًا لديها مبادرة مهمة طرحتها على الأطراف المختلفة، مشيرًا إلى أن جزءً من العالم بدأ يدرك أن ما تفعله إسرائيل في غزة جريمة حرب حقيقية.

أشار إلى أن مجمل الأوضاع تجعل اللقاء المصري الأردني الفلسطيني في غاية الأهمية؛ لأن مصر والأردن هما الأكثر تأثرًا بما يحدث في فلسطين.

العدوان الإسرائيلى غزة فلسطين عماد الدين حسين إسرائيل اكسترا نيوز

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