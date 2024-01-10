اعرف آخر موعد للسداد.. طريق تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024

يتساءل المستفيدون من الغاز المنزلي عن طريق تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر يناير 2024، وقد أعلنت شركة بتروتريد للغاز عن فتح باب استقبال قراءة شهر يناير 2024 إلكترونيا، وسيستمر هذا حتى يوم 27 يناير 2024.

فاتورة الغاز المنزلي لشهر يناير 2024

كما ستتيح الشركة خدمة سداد الفواتير والاستعلام عنها طوال الشهر، توفيرًا لوقت وجهد العملاء، تأتي هذه الخطوة استجابةً لحرص الشركة على راحة العملاء وتسهيل الخدمات المقدمة لهم.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر يناير 2024

طريق تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد والاستعلام عن فاتورة الغاز يناير 2024 تتضمن الخطوات التالية:

1. قم بالدخول إلى موقع شركة غاز بتروتريد من هنـــــــــا

2. اضغط على خيار "استعلام عن فاتورة الغاز".

3. أدخل رقم المشترك، والذي يشمل "رقم الشقة والعمارة، البلوك، القطاع، المنطقة والمحافظة، ورقم العداد بشكل صحيح".

4. اضغط على "إدخال قراءة الغاز، أو استعراض الفواتير" لكي تظهر لك الفاتورة.

تسجيل قراءة عداد الغاز عن شهر يناير 2024

يمكن لعملاء شركة بتروتريد تسجيل قراءة عداد الغاز الخاصة بهم من «هنا».



طرق دفع فواتير الغاز شركة بتروتريد لشهر يناير 2024

وتوفر الشركة خدمة دفع فواتير الغاز بعدة وسائل مختلفة، سواء عن طريق الطرق التقليدية مثل المحصلين الرسميين، أو من خلال 14 طريقة دفع إلكترونية، وهي:

- الفروع المميكنة التي تقدم خدمات دفع الفواتير وقراءة الغاز على مدار الـ 24 ساعة خلال الأسبوع.

- من خلال منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في جميع أنحاء البلاد (مصاري ـ فوري ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن ـ أمان).

- عبر الموقع الإلكتروني للشركة من هنا.

- عن طريق إبلاغ القراءة لمُحصِّل الشركة لتسجيلها فوريًا على ماكينة الـ POS أثناء تحصيل الفاتورة في المناطق التي تتوفر بها الخدمة.

- من خلال مكاتب البريد المصري.

- عن طريق ماكينات الصرف الآلي لبنك بلوم وبنك الأهلي المتحد وبنك مصر.

- يمكنك أيضًا الاتصال على الرقم المختصر 17169 من أي هاتف محمول أو تليفون أرضي.

- من خلال خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي هاتف أرضي على 09000727 ومن أي هاتف محمول على 5727.

- عبر المحافظ الإلكترونية.

- من خلال تطبيق موبايل ماي فوري، حيث يمكن تحميل التطبيق من المتجر.

- من خلال تطبيق موبايل جوميا.

إقرأ أيضًا: تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد شهر يناير 2024 والاستعلام عن الفاتورة