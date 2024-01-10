انقطاع الكهرباء عن أكثر من نصف مليون منزل على طول الساحل الشرقى للولايات المتحدة

اجتاحت عاصفة محملة برياح عاتية وأمطار غزيرة شمال شرق الولايات المتحدة، في وقت مبكر من يوم الأربعاء، حيث تسبب الطقس غير المستقر في أعاصير وحوادث مميتة في الغرب الأوسط والجنوب من الولايات، مع وجود مخاوف وتحذيرات من حدوث فيضانات في فلوريدا وعواصف ثلجية في الشمال الغربي.

فيما انقطعت الكهرباء عن مئات الآلاف من المنازل والشركات في أعلى وأسفل الساحل الشرقي وفي ميشيغان في وقت مبكر من يوم الأربعاء، وفقًا لموقع PowerOutage.us.

وقال موقع FlightAware.com إنه تم إلغاء مئات الرحلات الجوية الأمريكية، اعتبارًا من صباح الأربعاء، حسب شبكة cbs الأمريكية.

وسبق أن أعلن حاكم ولاية نيوجيرسي، فيل مورفي، حالة الطوارئ قبل العاصفة بعد ظهر الثلاثاء، وقام مسئولو مدينة نيويورك بإجلاء ما يقرب من 2000 مهاجر يقيمون في مجمع خيام مترامي الأطراف قبل هبوب رياح متوقعة تصل سرعتها إلى 70 ميلًا في الساعة.

وذكرت شبكة سي بي إس نيوز نيويورك أن الفيضانات غمرت مجتمعات ريفرسايد في مقاطعة واحدة على الأقل في نيوجيرسي يوم الأربعاء. ونشرت شرطة مدينة كلينتون بولاية نيوجيرسي صورا للفيضانات في بلدتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

عاصفة شتوية تضرب النصف الشرقي من الولايات المتحدة

وضربت عاصفة شتوية قارسة 12 ولاية أمريكية، في النصف الشرقي من الولايات المتحدة، مساء الثلاثاء، متسببة في أعاصير وتساقط ثلوج بلغ سمكها 15 بوصة في بعض الولايات، وقطعت الكهرباء عن 900 ألف منزل وشركة، وفقًا لصحيفة "التليجراف" البريطانية.

وحسب وكالة "رويترز"، تم إلغاء أكثر من 1300 رحلة جوية في جميع أنحاء البلاد، إذ اضطرت المطارات الرئيسية بما في ذلك مطار جون كينيدي في نيويورك إلى إيقاف الطائرات، فيما يرتقب تجميد وحشي من المتوقع أن يغطي المنطقة بدءًا من نهاية هذا الأسبوع.

وتتحرك العاصفة الثلجية الحالية نحو الشمال الشرقي وتغطي بالفعل معظم أنحاء البلاد شرق نهر المسيسيبي، وفقًا لموقع "AccuWeather.com".

الولايات الأكثر تضررًا حتى الآن هي نيويورك وبنسلفانيا، إذ شهدت كل منهما نحو 182 ألف انقطاع للتيار الكهربائي، ونيوجيرسي مع أكثر من 127 ألف انقطاع، وفقًا لبيانات من موقع "PowerOutage.us".