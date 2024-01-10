الأربعاء 10 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

عالم

انقطاع الكهرباء عن أكثر من نصف مليون منزل على طول الساحل الشرقى للولايات المتحدة

انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء

اجتاحت عاصفة محملة برياح عاتية وأمطار غزيرة شمال شرق الولايات المتحدة، في وقت مبكر من يوم الأربعاء، حيث تسبب الطقس غير المستقر في أعاصير وحوادث مميتة في الغرب الأوسط والجنوب من الولايات، مع وجود مخاوف وتحذيرات من حدوث فيضانات في فلوريدا وعواصف ثلجية في الشمال الغربي.

فيما انقطعت الكهرباء عن مئات الآلاف من المنازل والشركات في أعلى وأسفل الساحل الشرقي وفي ميشيغان في وقت مبكر من يوم الأربعاء، وفقًا لموقع PowerOutage.us.

وقال موقع FlightAware.com إنه تم إلغاء مئات الرحلات الجوية الأمريكية، اعتبارًا من صباح الأربعاء، حسب شبكة cbs الأمريكية.

وسبق أن أعلن حاكم ولاية نيوجيرسي، فيل مورفي، حالة الطوارئ قبل العاصفة بعد ظهر الثلاثاء، وقام مسئولو مدينة نيويورك بإجلاء ما يقرب من 2000 مهاجر يقيمون في مجمع خيام مترامي الأطراف قبل هبوب رياح متوقعة تصل سرعتها إلى 70 ميلًا في الساعة.

وذكرت شبكة سي بي إس نيوز نيويورك أن الفيضانات غمرت مجتمعات ريفرسايد في مقاطعة واحدة على الأقل في نيوجيرسي يوم الأربعاء. ونشرت شرطة مدينة كلينتون بولاية نيوجيرسي صورا للفيضانات في بلدتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

عاصفة شتوية تضرب النصف الشرقي من الولايات المتحدة

وضربت عاصفة شتوية قارسة 12 ولاية أمريكية، في النصف الشرقي من الولايات المتحدة، مساء الثلاثاء، متسببة في أعاصير وتساقط ثلوج بلغ سمكها 15 بوصة في بعض الولايات، وقطعت الكهرباء عن 900 ألف منزل وشركة، وفقًا لصحيفة "التليجراف" البريطانية.

وحسب وكالة "رويترز"، تم إلغاء أكثر من 1300 رحلة جوية في جميع أنحاء البلاد، إذ اضطرت المطارات الرئيسية بما في ذلك مطار جون كينيدي في نيويورك إلى إيقاف الطائرات، فيما يرتقب تجميد وحشي من المتوقع أن يغطي المنطقة بدءًا من نهاية هذا الأسبوع.

وتتحرك العاصفة الثلجية الحالية نحو الشمال الشرقي وتغطي بالفعل معظم أنحاء البلاد شرق نهر المسيسيبي، وفقًا لموقع "AccuWeather.com".

الولايات الأكثر تضررًا حتى الآن هي نيويورك وبنسلفانيا، إذ شهدت كل منهما نحو 182 ألف انقطاع للتيار الكهربائي، ونيوجيرسي مع أكثر من 127 ألف انقطاع، وفقًا لبيانات من موقع "PowerOutage.us".

عاصفة محملة امطار غزيرة الولايات المتحدة الولايات الطقس غير المستقر اعاصير الشمال الغربي

مواد متعلقة

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أسبوع.. إنفوجراف

"وقوف الطلاب دقيقة حداد على أرواح الشهداء" الأبرز.. التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم

النواب في أسبوع.. تأييد للرئيس السيسي ورفض تهجير الفلسطينيين وإقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

(تاريخ القوات المسلحة المصرية فى خمسة آلاف عام!) (2)

9 سنوات تنمية.. مشروعات عملاقة غيّرت ملامح الحياة فى سيناء ومدن القناة

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

الأكثر قراءة

نفى مصرى قاطع لأكاذيب تحصيل رسوم إضافية بمعبر رفح

"الأرصاد" تحذر من طقس الساعات المقبلة وتوجه نصائح للمواطنين

"جيروزاليم بوست" تكشف: مخطط طوفان الأقصى عمره 9 سنوات وإسرائيل تعلم به

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

طليقة توفيق عكاشة تنذره بالحبس شهرًا حال امتناعه عن سداد 342 ألف جنيه

"عرفت تربى بناتك".. أول تعليق من هشام جمال بعد خطوبته ليلى زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

ماجد حبته

رابع جولات بلينكن

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع «المقيمين»

إبراهيم داود

مفردات قليلة وعالم دون فواصل

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة.. بدء "المرحلة الثالثة" وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا