الأربعاء 10 يناير 2024
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عالم

زيلينسكى يحذر: تردد الغرب بشأن تقديم المساعدة لأوكرانيا يساعد بوتين

زيلينسكي
زيلينسكي

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من أن أي تأخير في المساعدات الغربية لكييف يشجع الكرملين على احتلال كامل أراضينا، بعد مرور عامين تقريبًا على الغزو الروسي.

وقال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الليتواني جيتاناس نوسيدا إن بوتين لن يتوقف، ويريد أن يحتلنا بالكامل، وفي بعض الأحيان، فإن انعدام الأمن لدى الشركاء فيما يتعلق بالمساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا لا يؤدي إلا إلى زيادة شجاعة روسيا وقوتها، وفقًا لما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأضاف زيلينسكي أن بوتين لن يتوقف عند أوكرانيا ولكنه سيهاجم جيرانًا آخرين ما لم يوحد الحلفاء قواهم لمنعه. 

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زيلينسكى: يمكن هزيمة العدوان الروسى وأوروبا بحاجة لإنتاج أسلحة مشتركة

وجاءت تعليقاته في الوقت الذي واجهت فيه أوكرانيا هجمات جوية متجددة من روسيا، ما دفع إلى إطلاق نداءات لتقديم المزيد من الدعم لكييف، التي يقول زيلينسكي إنها "تفتقر بشدة" إلى أنظمة الدفاع الجوي الحديثة. وأضاف: "أنظمة الدفاع الجوي هي الشيء الأول الذي نفتقر إليه".

وقال زيلينسكي إن روسيا ضربت أوكرانيا في الأيام الأخيرة بما مجموعه 500 جهاز، وتم تدمير 70% منها. ستشمل الرحلات الرسمية الأولى للرئيس الأوكراني لعام 2024 ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا، وجميعها جمهوريات سوفيتية سابقة وأصبحت الآن أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

الرئيس الأوكراني زيلينسكي بوتين حلفاء كييف

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