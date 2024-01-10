تحرير 150 محضر إشغال خلال حملة مكبرة بالمنوفية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا حملة إشغالات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق والجهات المعنية بالشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية بنطاق المدينة، وذلك أمس الثلاثاء بمنطقة أسفل كوبرى قويسنا العلوى وميدان المحكمة وإخلائها من الباعة الجائلين المخالفين لتسهيل الحركة أمام المركبات والمواطنين فى أداء خدماتهم.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 150 محضر إشغال طريق وتنفيذ 40 إزالة فورية و5 محاضر أمن صناعى و23 إنذار للسير في إجراءات الترخيص ومزاولة نشاط بدون ترخيص، كما تم المرور المفاجئ على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع السلع الغذائية للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير 27 محضر لحوم فاسدة و7 محاضر تموين متنوع و4 محاضر مخالفة للاشتراطات الصحية، مؤكدًا على استمرار تنظيم الحملات المكثفة والدورية مع كافة الإشغالات بالمدينة وبنطاق الوحدات المحلية القروية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني ومتابعة الحالة العامة للشوارع والميادين العامة وإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة بالطريق العام، فضلًا عن المتابعة الدورية لأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والأرصفة والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة ورفع كفاءتها لتحسين الرؤية البصرية للمواطنين للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

ويتم ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بالاستمرار فى شن الحملات المكثفة لتحقيق الانضباط العام للشارع المنوفي بمختلف المراكز والمدن وضرورة التعامل الفورى مع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة على الطريق العام، والتي تعوق الحركة المرورية أمام المواطنين والحفاظًا على المظهر الحضاري والجمالي.