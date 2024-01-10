الأربعاء 10 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

حوادث

إصابة شخص في حادث تصادم أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوي

اسعاف
اسعاف

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

txt

إخلاء سبيل مالك سيارة صدم شخصًا أثناء عبوره الطريق بكفالة مالية

وكانت البداية بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم أعلى طريق الفيوم الصحراوي، فعلى الفور انتقل رجال الإسعاف  لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

الفيوم الصحراوى رجال الإسعاف عبور شخص كاميرات المراقبة

مواد متعلقة

التحقيق مع سائق صدم مواطن بالموسكي

الأكثر قراءة

مدبولى يوجه ببدء تطوير الصورة البصرية لمحور جامعة الدول العربية

اليوم.. استكمال جلسات محاكمة "عنتيل مدينة نصر"

"توسعة الكورنيش".. مشروع قومي ينقذ الإسكندرية من أزمة الاختناق

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

"حضر للسياحة".. العثور على جثة شاب خليجي داخل شقته بالهرم

وزير النقل: مجموعة مصرية تنفذ خطين للسكك الحديدية بشرق إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

ماجد حبته

رابع جولات بلينكن

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع «المقيمين»

إبراهيم داود

مفردات قليلة وعالم دون فواصل

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا