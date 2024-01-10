إصابة شخص في حادث تصادم أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوي

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت البداية بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم أعلى طريق الفيوم الصحراوي، فعلى الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.