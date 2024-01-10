الأربعاء 10 يناير 2024
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محافظات

اضطراب البحر وأمطار متوسطة.. رفع حالة الطوارئ بالإسكندرية استعدادا للفيضة الكبرى

نوات الإسكندرية
نوات الإسكندرية

أعلنت رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الإستعداد بالشركة اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء 10 يناير، استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية، وبالتزامن مع نوة الفيضة الكبرى.

ارتفاع الأمواج لـ3.5متر وزيادة سرعة الرياح 

حيث من المتوقع، أن تشهد الإسكندرية اليوم الأربعاء، أمطارًا تبدأ من فترة الظهيرة تكون متوسطة الشدة على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط للرياح  تصل سرعتها الى 50-70 كم/س مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، ويتراوح ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط بين (2.5-3.5) متر.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، أنه بناءً على توقعات هيئة الأرصاد الجوية ترفع درجات الاستعداد القصوى والطوارئ بالمحافظة وتنتشر السيارات والبدلات وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات المحطات.

كما يتم وقف الإجازات وبدل الراحات ويتواجد رؤساء القطاعات ومديرو العموم علي مدار الساعة في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

انتشار 182 سيارة ومعدة بأنحاء المحافظة 

وأشار إلى تمركز 182 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، كما نبه على جميع العاملين الالتزام باجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين، والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها ثم تطهير الشنايش والشبكات لرفع أي مخلفات تجرفها مياه الأمطار.

وشدد "نافع" على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، وعلى التنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

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