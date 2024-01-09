الأربعاء 10 يناير 2024
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بلينكن: لن يتم مصادرة أموال المقاومة في فلسطين

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" إنها المرة الأولى التي يتحدث فيها وزير الخارجية أنتوني بلينكن عن مراحل الحرب في غزة وأنه اتفق مع تل أبيب لدخول بعثة أممية لضمان عودة النازحين، مشيرة إلى أن هذا الأمر كان “مرفوضًا” في إسرائيل من قبل.

وأضافت أبو شمسية، خلال تصريحاتها لقناة "القاهرة الإخبارية" أن بلينكن تحدث عن تقويض عمل السلطة الفلسطينية وأن الإدارة الأمريكية تعمل على الأمر، موضحًا أنه لن يتم مصادرة أموال المقاومة وأن من حق الحكومة الفلسطينية الحصول على هذه الأموال لدفع رواتب العاملين.

وتابعت أنه تحدث خلال مؤتمر صحفي عن الحدود الشمالية وعند زياته للشرق الأوسط الجميع أبدى استعداده لمساعدة وإعادة ترميم غزة وأنه يسعى مع إسرائيل للوصول لحلول دبلوماسية في المنطقة الشمالية. 

إدخال المساعدات لغزة

وأكدت أنه لم يتحدث عن وقف إطلاق النار وكأنه يعطي الضوء الأخضر لإسرائيل باستمرار عدوانها على غزة، لكنه تحدث عن إدخال المساعدات لشمال غزة وهذا يعني انها ستمر عبر حواجز ومعابر اسرائيلية ولم يتم توضيح ذلك.

مراسلة القاهرة الاخبارية أنتوني بلينكن وقف إطلاق النار الضوء الأخضر لاسرائيل باستمرار عدوانها

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