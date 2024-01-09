أسامة كمال ينتقد وزيرة الخارجية الألمانية بسبب تصريحاتها عن مصر وإسرائيل (فيديو)

هاجم الإعلامي أسامة كمال تصريحات أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية التي زعمت فيها أن إسرائيل تواجه هجومًا إرهابيا في 7 أكتوبر وأن مصر تعاني من نفس المشكلة.

واستنكر كمال، في برنامجه "مساء DMC"، موقف ألمانيا السلبي تجاه مصر، التي تحارب الإرهاب بشجاعة وحكمة، دون أن ترتكب المجازر التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة، الذي تدعي بيربوك أنه مصدر الإرهاب، مشيرًا إلى أن مصر تواجه الإرهاب منذ اغتيال الرئيس السادات في عام 1981، وحتى ثورة 30 يونيو 2013، التي أطاحت بحكم الإخوان الإرهابي، بينما كانت ألمانيا تعارض الشعب المصري وتدعم الجماعات المتطرفة.

وأكد كمال أن القضية الفلسطينية هى قضية كل المصريين، الذين ضحوا بأرواحهم وأموالهم من أجلها، كما وجه رسالة قاسية إلى الوزيرة الألمانية، قائلًا:"لا تسخري من نفسك ومن العالم بكلامك الفارغ.. لا تجعلي التاريخ يذكرك كوزيرة خارجية ألمانية لم ترَ معاناة النساء اللواتي يمُتن بالصواريخ والقنابل في غزة".