الثلاثاء 09 يناير 2024
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صحفى لبنانى: حزب الله يتّبع استراتيجية جديدة فى الحرب مع إسرائيل

حزب الله
حزب الله

قال جورج سولاج، رئيس تحرير جريدة الجمهورية اللبنانية، إن الوضع في الجنوب اللبناني يشهد سباقًا بين التصعيد الميداني والعمليات العسكرية والأمنية من جهة، والمساعي الدولية والإقليمية لإيجاد حلول دون توسيع الحرب بين إسرائيل وحزب الله على الحدود من جهة أخرى.

وأوضح سولاج، في حديث هاتفي مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء DMC"، أن العمليات المتبادلة بين الطرفين بدأت تتجاوز الشريط الحدودي وتمتد إلى مسافات أبعد، مشيرًا إلى أن القتال يدور على مساحة تفوق مساحة الحرب على غزة.

وأضاف أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن الحرب الواسعة غير مرجحة، نظرًا لضغوط الولايات المتحدة على إسرائيل ورغبة إيران وحزب الله في عدم توسيع النزاع، لكنه حذر من محاولات إسرائيل لاستدراج لبنان إلى فخ الحرب.

وأكد رئيس تحرير جريدة الجمهورية اللبنانية أن لبنان لا يريد الحرب، وأن الموفد الرئاسي الأمريكي سيصل إلى بيروت قريبًا لتخفيف التوتر، مشددًا على أن البنية التحتية والاقتصاد في لبنان لا يتحملان تبعات الحرب المحتملة، لافتًا إلى أن حزب الله يتبع استراتيجية جديدة في الحرب مع إسرائيل وأن تل أبيب تعرف جيدًا الخطط الحربية لحزب الله.

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