"أعظم نساء الأرض".. ناشطة فلسطينية توجّه رسالة نارية لمذيعة إنجليزية

قالت سمر حمد، الناشطة الفلسطينية من رام الله إن المرأة الفلسطينية شريكة الرجل في نضاله من أجل استعادة حقوقه في هذه الأرض ضد المحتل الإسرائيلي، وستظل صامدة رغم الصعوبات والمحن، فهي التي تربي وتعلم هذه الأجيال حقوقهم الكاملة في الأرض الفلسطينية وكيفية الدفاع عنها.

ووجهت "حمد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، عبر قناة etc، رسالة نارية للمذيعة البريطانية العنصرية "جوليا برور"، قائلة: "نضال المرأة الفلسطينية لا ينكره إلا جاحد، فهي أعظم وأقوى نساء الأرض وتقدم أغلى ما تملك رخيصًا من أجل الدفاع عن القدس، كما تزف أبناءها شهداء إلى الجنة، ولا يعنيها سوى الدفاع عن الأرض حتى لو قدمت كل أولادها شهداء".