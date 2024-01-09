داعية إسلامى: تربية الأبناء فى هذا العصر جهاد حقيقى

قال الداعية الإسلامي الشيخ بلال خضر، إنه على الأسرة منح الأبناء مساحة من التصرف والتعامل مع المشاكل ولكن في ظل رقابة ومتابعة مستمرة.

طرق التعامل مع الأبناء

وأكد الشيخ بلال خضر، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكذبوا"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه يجب أن تكون هناك لغة حوار وإقناع بين الأسرة والأبناء، حيث تنمية مهارة الإقناع أمر صحي وفي غاية الأهمية، وهذا الإقناع أولى السبل للتعامل مع الناس.

وتابع: "على الأسرة تعلم أنماط وأبعاد الشخصيات من أجل التعامل بشكل جيد ومفيد مع الأبناء، لذا التعامل مع الطفل الذي يتملكه العند يختلف عن الطفل المسالم، لذا يجب فهم أبعاد الشخصية لتحديد طريقة التعامل".

تربية الأبناء جهاد

واستطرد:"تربية الأبناء في هذا الزمن بمثابة الجهاد الحقيقي، حيث انفتاح العالم وازدياد معدلات الغايات والأهداف يجعل الأسرة في جهاد مع الأبناء من أجل غرس القيم والمبادئ بداخلهم في هذا العصر".