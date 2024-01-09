رومانو: أياكس مهتم بضم هندرسون بعد رغبة الأخير في الرحيل عن السعودية

كشف الصحفي الإيطالي الموثوق “فابريزو رومانو” اليوم الثلاثاء، عن مستجدات مستقبل جوردان هندرسون لاعب الاتفاق السعودي.

وقال رومانو عبر حسابه على منصة “x”، أن نادي أياكس الهولندي مهتم بالتعاقد مع جوردان هندرسون لاعب الاتفاق في حالة رحيله عن الفريق.

وأضاف، هناك العديد من الأندية مهتمة بضمه في يناير الجاري ومنتظرين قرار الاتفاق، كما أن اللاعب منفتح على هذه الخيارات.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 EXCL: Ajax are showing concrete interest in signing Jordan Henderson in case he’ll get green light to leave Al Ettifaq in January transfer window.



There are several clubs keen، waiting for Saudi club decision — but Henderson is looking for options and Ajax are there. pic.twitter.com/WWkvbO6RnV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 9، 2024

ويأتي ذلك بعد التقارير التي أشارت إلى أن اللاعب يريد العودة للبريميرليج وفسخ عقده مع ناديه السعودي بعد ستة أشهر فقط.

ولم تكشف التقارير عن سبب طلب هندرسون مغادرة الاتفاق أو الدوري السعودي، أو وجود عروض إنجليزية في الوقت الحالي.

صاحب الـ33 عامًا شارك هذا الموسم مع ناديه السعودي في 19 لقاء وصنع 5 أهداف ولم يسجل أي هدف.

ويمتلك الدولي الإنجليزي عقدًا مع نادي الاتفاق لمدة 3 سنوات مقبلة، إذ يتقاضى راتبا سنويًا يقارب 6 ملايين دولار.

وانضم هندرسون إلى ليفربول من سندرلاند في صفقة بلغت قيمتها 20 مليون جنيه إسترليني في يونيو 2011.

وخاض هندرسون 43 مباراة مع "الريدز" الموسم الماضي المخيب للآمال، إذ احتلوا المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز وخرجوا من دوري أبطال أوروبا.

بشكل عام، لعب هندرسون 491 مباراة مع ليفربول، وسجل 33 هدفا وسجل 58 تمريرة حاسمة.