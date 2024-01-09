الثلاثاء 09 يناير 2024
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مصر

"الزراعة" توافق على استيراد 154 الف رأس عجول لتلبية احتياجات شهر رمضان والعيدين

السيد القصير
السيد القصير

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة فى إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية تحرص على تعزيز مخزونها الاستراتيجى من اللحوم بإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من بدائل متعددة من دول جديدة، إلى جانب اهتمام الدولة بإطلاق العديد من المشروعات القومية للنهوض بالثروة الحيوانية.

وأضاف “القصير” أنه فى ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن توفير اللحوم الحمراء وزيادة المعروض فى الأسواق بأسعار مناسبة لتلبية الاحتياجات وزيادة الطلب خلال شهر رمضان المعظم والعيدين الفطر والأضحى المبارك، فقد وافقت وزارة الزراعه على استيراد 154500 رأس منهم 34500 رأس عجول للذبيح الفورى من بعض الدول الإفريقية الشقيقة، بالإضافه إلى 120 ألف رأس عجول للتربيه والتسمين وذلك من مناشئ متعددة.

 وهذه الأعداد وبالإضافة للسابق استيرادها وتسمينها داخل البلاد، وبالإضافة إلى إنتاجنا المحلى ستسهم فى ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترات المقبلة.

اهتمام الحكومة البالغ بزيادة الإفراجات لتوفير الأعلاف

وعلى جانب آخر، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على اهتمام الحكومة البالغ بزيادة الإفراجات لتوفير الأعلاف مما كان له الأثر الايجابى فى خفض أسعار الاعلاف اللازمة للثروة الحيوانية والداجنة. 

وتسعى الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم سواء من خلال تشجيع المنتج المحلى ودعم المشروع القومى للبتلو، وكذلك تنويع مناشئى الاستيراد وزيادة الافراجات لإتاحة المرونة والمتطلبات خلال الفترة القادمة ومتطلباتها.

من جانبه أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أنه من خلال القرارات التى إتخذتها اللجنة الاستيرادية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، خلال عام 2023 كان لها نتائج إيجابية من حيث توفير الأعداد المناسبة لإحتياجاتنا الفعلية من رؤوس الحيوانات الحية المطلوب استيرادها من الخارج لتغطية الإحتياجات من اللحوم الحمراء خلال عام 2023، وذلك دون حدوث أى نقص فى الاحتياجات للمواطنين رغم الأحداث العالمية التى شهدتها العالم.

"الصياد" أكد على توجيهات وزير الزراعة باعطاء الفرصة الكافية للشركات لتوفير إحتياجات شهر رمضان والعيدين وللعمل على إستقرار الأسعار خلال الفترة القادمة.

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تعزيز مخزونها الاستراتيجى من اللحوم المشروعات القومية مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

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