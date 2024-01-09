الثلاثاء 09 يناير 2024
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محافظات

نائب محافظ القاهرة تجتمع بأعضاء لجنة الفواخير لبحث تحصيل المتأخرات

المهندسة جيهان عبدالمنعم
المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائبةِ محافظ القاهرة، اجتماعا بحضور العميد ماجد فوزي، المشرف العام على قرية الفواخير، واللواء أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، وممثلي اللجنة من مديرية الطرق والنقل ومديرية الإسكان وبحوث الإسكان والمالية والشؤون القانونية بمحافظة القاهرة وحي مصر القديمة.

وتناول الاجتماع مستجدات أعمال اللجنة حول موقف الفواخير بشأن القرار ٩٩٠ لسنة ٢٠٢١ بشأن تسكين الفواخير، خاصة التي لم تُبت فيها اللجنة إلى جانب مناقشة موقف إدخال المرافق وأعمال التطوير لعدد ١٥٢ فاخورة وتجهيز عدد من العقود النهائية لاعتمادها وتحصيل كافة المتأخرات.

 

سرعة انهاء التعاقدات لباقي الفواخير وتذليل كافة الصعوبات

ووجهت نائب المحافظ بسرعة إنهاء التعاقدات لباقي الفواخير وتذليل كافة الصعوبات المتعلقة، كما وجهت بالإسراع في إخلاء الفواخير المتعدى عليها ومتابعة كافة المديونيات والمتأخرات في التحصيل.

وناقشت موقف التعديات والإشغالات داخل القرية، ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح العميد ماجد فوزي أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة عدد من الأفران بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، بهدف حل المشاكل الخاصة بأصحاب الحرف، وتم تسليمهم لأصحاب الفواخير، وساهمت هذه التعديلات في توفير استهلاك الغاز بنسبة ٢٥ %.

كما قام نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بمراجعة مراحل التطوير التي تمت في القرية، من انشاء المعرض الدائم على مساحة ٦٠٠ متر مربع تقريبا وافتتاح مدرسة الفواخير لتعليم مهنة الفخار والخزف والحراريات للأجيال الجديدة بلمسة تكنولوجية حديثة. كما تم الانتهاء من بناء المسجد وجارٍ انشاء دورات للمياه وبازرات عددها ٤٢ باكية بسور القرية ومطاعم."

وأعلنت نائب المحافظ بأنه جاري التجهيز لعمل معرض مفتوح (كرنفال) يضم اعمال المتميزين من فناني قرية الفواخير والمثلثة بالفخاريين يتم خلاله افتتاح المحلات والمقرر إقامته خلال إبريل 2024.

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قرية الفواخير تطويرات المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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