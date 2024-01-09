الثلاثاء 09 يناير 2024
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عميد "زراعة طنطا" يشدد على توفير بيئة امتحانية ملائمة وعادلة للطلاب

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أجرى الدكتور محمد السيد أحمد، عميد كلية الزراعة جامعة طنطا، جولة تفقدية لمتابعة وضمان سلامة سير الامتحانات في الكلية، وتقديم الدعم والمتابعة اللازمة للطلاب، والتأكد من توافر جميع الإمكانات الضرورية لإتمام عملية الامتحانات بأفضل شكل.

عميد زراعة طنطا يشيد بالجهود المبذولة فى تنظيم وتنفيذ الامتحانات

أشاد عميد كلية الزراعة بالجهود المبذولة في تنظيم وتنفيذ الامتحانات، كما أعرب عن تقديره الطلاب الذين يظهرون التفاني والجد والمثابرة في هذه المرحلة المهمة من مسيرتهم العلمية، مؤكدا أهمية توفير بيئة امتحانية ملائمة وعادلة لجميع الطلاب، وتذليل أي عقبات قد تقابلهم.

وفى سياق متصل، أجرى الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم، جولة تفقدية بالعيادات الطبية بكلية طب الأسنان بالجامعة لمتابعة انتظام العمل بالعيادات والاطمئان على جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، كان فى استقباله الدكتورة فاتن أبوطالب القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور على الشيخ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حاتم  أمين عميد الكلية السابق، والدكتور رفيق رمضان أستاذ جراحة الفم والوجه والفكين، والدكتورة شيرين عبدالمولى مدير وحدة ضمان الجودة.

وأكد الدكتور محمود ذكي حرص الجامعة على تقديم كافة أشكال الدعم للعيادات الطبية بالكلية، لدورها فى تقديم خدمات تعليمية وتدريبية للطلاب وطبية للمرضى.

خلال جولته، التقى رئيس الجامعة عددا من المرضى  بالعيادات، وحرص على التعرف على مدى رضاهم على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، مشددا على ضرورة الالتزام بكافة أساليب مكافحة العدوى طبقًا للإجراءات الوقائية القياسية المعتمدة، والعمل على تقديم أعلى درجات الرعاية الصحية بالعيادات.

كلية الزراعة سلامة سير الامتحانات والجد والمثابرة بيئة امتحانية ملائمة انتظام العمل بالعيادات

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