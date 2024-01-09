وزيرا التجارة والبيئة يفتتحان فعاليات الدورة العاشرة من معرضي إيجى بلاست وبلاستيكس

افتتح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فعاليات الدورة العاشرة من معرض ايجى بلاست ومعرض بلاستيكس اللذين يقامان بمركز مصر للمعارض لمدة 4 أيام، بحضور المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إلى جانب عدد كبير من ممثلي شركات تصنيع البلاستيك.

وقال الوزير إن المعرض يعد فرصة متميزة لرجال الأعمال المهتمين بقطاع صناعة البلاستيك والبتروكيماويات، حيث يحظى بمشاركة واسعة بإجمالي 360 شركة عارضة من 12 دولة منها الصين وتركيا والهند والسعودية والإمارات وسلطنة عمان والمغرب وإيطاليا، مشيرًا إلى أن المعرض يقام على مساحة 30 ألف متر مربع وتضم القطاعات المشاركة بالمعرض منتجي المنتجات الوسيطة والنهائية للبلاستيك والمواد الخام للبتروكيماويات والمعدات.

صناعة البلاستيك من الصناعات المغذية للعديد من الصناعات الأخرى

وأوضح “سمير” أن صناعة البلاستيك تعد من الصناعات التي لها مكانة بارزة في الإنتاج الصناعي المحلي، لافتًا إلى أن صناعة البلاستيك من الصناعات المغذية للعديد من الصناعات الأخرى كالتعبئة والتغليف والصناعات الهندسية، وتدخل أيضًا في مشروعات البنية التحتية مثل مواسير المياه والصرف وكابلات الكهرباء بالإضافة إلى العبوات الدوائية والصناعات الكيميائية والسلع الاستهلاكية المعمرة وصناعة السيارات.

وأشار الوزير إلى أن صادرات منتجات البلاستيك واللدائن بلغت خلال عام 2023 نحو مليار و555 مليون دولار، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص مجمعي مرغم 1 و2 بالإسكندرية لصناعة البلاستيك بما يسهم في النهوض بهذه الصناعة الواعدة.

يذكر أن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة استعرض إنجازات الوزارة ومختلف قطاعاتها وجهاتها التابعة الهادفة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة الصادرات لمختلف الأسواق العالمية خلال عام 2023.

قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية

• بحث ودراسة 186 موضوع في إطار قواعد المنشأ العربية والأفريقية والأورومتوسطية واتخاذ اللازم بشأنها.

• المراجعة النهائية لقواعد المنشأ الانتقالية الجديدة مع الاتحاد الأوروبي.

• إعداد 5 ورش عمل لتعريف مجتمعات رجال الأعمال والقطاع الخاص بأحكام قواعد المنشأ التفضيلية بالاتفاقيات التجارية الحديثة المبرمة بين مصر ودول العالم.

• تنظيم أو المشاركة في 59 اجتماع مع الجهات الحكومية ومنظمات رجال الأعمال لاستطلاع أراءهم حول مقترحات مصر فيما يخص المواقف التفاوضية في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية.

• العمل على حل 70 مشكلة أو عائق ترتبط بقواعد المنشأ والتي واجهت الصادرات المصرية.

• بحث ودراسة 86 استفسار أو شكوى بشأن مشاكل تواجه المصدرين والمستوردين.

• مراجعة 1500 بند من قوائم الميركسور لطلب الاستدراك.

• استدعاء 94 شركة للتحقيق إثر شكاوى مقدمة ضدها، وإعداد 56 محضر تحقيق للشركات .

• استصدار 13 قرار وزاري خاص بتصدير واستيراد السلع والمنتجات.

• دراسة 4119 موضوع وتحديد المخالفات الاستيرادية المنسوبة لكل شخص أو شركة وتم إعداد مذكرات بتلك المخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

• فحص ودراسة 92 قضية إدارية ومدنية مقامة ضد الوزارة بشأن قانون الاستيراد والتصدير.

• بحث ودراسة 15 موضوع خاص بحماية حقوق الملكية الفكرية، و35 طلب تعديل التعريفة الجمركية على بعض الأصناف، و37 طلب بشأن تضرر الصناعة المحلية من بعض المعوقات التي تواجهها.

• إعداد 30 تقريرًا تتضمن بيانات الواردات والصادرات لمصر مع الدول المختلفة أو التكتلات وكذا وفقًا للسلع والمجموعات السلعية والقطاعات الإنتاجية.

• تمثيل مصر في 49 اجتماع خارجي في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية.