دراسة حديثة تحذر من خطر استخدام المياه المعبأة في زجاجات

كشفت دراسة مثيرة للقلق أن المياه المعبأة في زجاجات من العلامات التجارية الشهيرة تحتوي على ما يصل إلى 100 مرة من المواد البلاستيكية النانوية أكثر مما كان مقدرا سابقا ويمكن أن تشكل مخاطر صحية خطيرة.

ووفقًا لموقع hindustantimes تحتوي زجاجة الماء النموذجية سعة لتر واحد (33 أونصة) على حوالي 240 ألف قطعة بلاستيكية في المتوسط، وفقًا لدراسة جديدة، وقرر الباحثون أن العديد من هذه الأجزاء لم يتم اكتشافها تاريخياً، مما يشير إلى أن المخاوف الصحية المرتبطة بالتلوث البلاستيكي قد يتم الاستهانة بها بشكل كبير.

الدراسة التي استعرضها النظراء، والتي نشرت يوم الاثنين في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences، هي أول دراسة تقوم بتقييم المياه المعبأة في زجاجات لوجود "البلاستيك النانوي" - جزيئات بلاستيكية يقل طولها عن 1 ميكرومتر، أو واحد على سبعين من عرض قطعة من البلاستيك.

وتظهر النتائج أن المياه المعبأة يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 100 مرة من جزيئات البلاستيك أكثر مما كان مقدرا سابقا، حيث أن الدراسات السابقة لم تأخذ في الاعتبار سوى الجزيئات البلاستيكية الدقيقة، أو القطع التي يتراوح حجمها بين 1 و 5000 ميكرومتر.

تشكل المواد البلاستيكية النانوية تهديدًا أكبر على صحة الإنسان من المواد البلاستيكية الدقيقة لأنها صغيرة بما يكفي لاختراق الخلايا البشرية ودخول مجرى الدم والتأثير على الأعضاء، ويمكن أيضًا أن تمر المواد البلاستيكية النانوية عبر المشيمة إلى أجسام الأطفال الذين لم يولدوا بعد، ولطالما شك العلماء في وجودها في المياه المعبأة، لكنهم افتقروا إلى التكنولوجيا اللازمة للتعرف على الجسيمات النانوية الفردية.

للتغلب على هذا التحدي، اخترع الباحثون المشاركون في الدراسة تقنية مجهرية جديدة، وبرمجوا خوارزمية تعتمد على البيانات واستخدموا كليهما لتحليل ما يقرب من 25 زجاجة مياه سعة 1 لتر تم شراؤها من ثلاث علامات تجارية مشهورة في الولايات المتحدة (رفض الباحثون تحديد العلامات التجارية)، ووجدوا ما بين 110.000 إلى 370.000 جزيء بلاستيكي صغير في كل لتر، 90% منها عبارة عن جزيئات بلاستيكية نانوية.

يقول نايكسين تشيان، المؤلف الرئيسي للدراسة وطالب دراسات عليا في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة: "توفر هذه الدراسة أداة قوية لمواجهة التحديات في تحليل المواد البلاستيكية النانوية، والتي تحمل الوعد بسد الفجوة المعرفية الحالية حول التلوث البلاستيكي على مستوى النانو".

"في السابق كانت هذه مجرد منطقة مظلمة، مجهولة. ويضيف بيزان يان، المؤلف المشارك للدراسة وعالم الكيمياء البيئية في جامعة كولومبيا: "كانت دراسات السمية مجرد تخمين لما هو موجود هناك". "هذا يفتح نافذة يمكننا من خلالها النظر إلى عالم لم يكن مكشوفًا لنا من قبل."

واستهدف الباحثون سبعة أنواع بلاستيكية شائعة، بما في ذلك البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET)، الذي تُصنع منه العديد من زجاجات المياه، والبولي أميد، الذي غالبًا ما يستخدم في المرشحات لتنقية المياه قبل تعبئتها في زجاجات. لكنهم اكتشفوا أيضًا العديد من الجسيمات النانوية غير المحددة في الماء. وإذا كان أي منها عبارة عن مواد بلاستيكية نانوية، فقد يكون انتشار البلاستيك في المياه المعبأة أعلى من ذلك.

ينتج العالم أكثر من 450 مليون طن من المواد البلاستيكية كل عام، وينتهي الكثير منها في نهاية المطاف في مدافن النفايات. الغالبية العظمى من البلاستيك لا تتحلل بشكل طبيعي، ولكنها تتحلل إلى قطع أصغر مع مرور الوقت. يتم أيضًا التخلص من القطع البلاستيكية الصغيرة بشكل روتيني من المنتجات التي تحتوي على البلاستيك أثناء استخدامها، بما في ذلك العديد من الأقمشة الاصطناعية.

في حين أن التلوث البلاستيكي موجود في كل مكان على وجه الأرض، فإن المياه المعبأة تحظى باهتمام خاص لدى العلماء بسبب قدرتها على إدخال جزيئات بلاستيكية إلى جسم الإنسان. وجدت دراسة نشرت عام 2022 أن تركيز المواد البلاستيكية الدقيقة في المياه المعبأة أعلى منه في ماء الصنبور. حذر تقرير صدر عام 2021 من أن مجرد فتح وإغلاق غطاء زجاجة ماء بلاستيكية يمكن أن يؤدي إلى إطلاق قطع بلاستيكية صغيرة في السائل.

يقول المؤلفون المشاركون في الدراسة الأخيرة إن أبحاثهم لن تتوقف عند المياه المعبأة في زجاجات، ويخططون أيضًا لدراسة المواد البلاستيكية النانوية في مياه الصنبور وعينات الثلج التي تم جمعها من غرب القارة القطبية الجنوبية. وقال وي مين، وهو مؤلف مشارك آخر وعالم فيزياء حيوية في جامعة كولومبيا: "هناك عالم ضخم من المواد البلاستيكية النانوية التي يتعين دراستها". "كلما كانت الأشياء أصغر، كلما كان من السهل أن تدخل إلى داخلنا.