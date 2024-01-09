حبس عاطل ضُبط باستروكس وحشيش فى السلام

قررت نيابة السلام حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، التى تجرى لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد ترويجها.

المطالبة بسرعة إرسال التحريات الأمنية

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وأقر المتهم بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها.

كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة السلام من ضبط عاطل، وبحوزته "كمية من مخدر الاستروكس وزنت 400 جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت نصف كيلو"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.