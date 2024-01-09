الثلاثاء 09 يناير 2024
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محافظات

"حقنة غامضة" تنهي حياة عامل.. وزوجته تطالب بالقصاص

العامل المتوفى وزوجته
العامل المتوفى وزوجته

تستأنف الدائرة السابعة جنايات شبين الكوم، برئاسة المستشار محي الدين إسماعيل، والمنعقدة في مجمع محاكم وادي النطرون، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة صيدلي متهم بالتسبب في وفاة عامل بعد إعطائه مواد ضارة، وذلك عقب توجيه أسرته اتهامات في جهات التحقيق نحو الصيدلي.

وأكدت زوجة العامل المتوفي، أن زوجها أخذ حقنة للبرد في إحدى الصيدليات، تسببت في مضاعفات خطيرة له دخل على إثرها العناية المركزة حتى لقي مصرعه بعد 30 يومًا.


وأضافت أنها بعد مرض زوجها توجهت لصيدلي المتهم أكثر من مرة في الصيدلية من أجل أن يفصح لها عن اسم المواد التي تم حقن زوجها بها ولكن رفض، ونفى أن يكون قد أعطاه حقنة مضاد حيوي، مؤكدة أنه لم يسأل على زوجها أثناء مرضه وحجزه في المستشفى حتى توفي.

وقالت زوجة المجنى عليه إنها تنتظر العدل من المحكمه حتى تسترجع حق زوجها الذي توفي وترك أسرتها بلا عائل.

وشهدت الجلسة السابقة إنكار الصيدلي "أ. م. ش" المتهم بالتسبب في وفاة العامل، وتأكيده أن الحقنة عادية ولا يوجد بها أي مخاطر، فيما أكدت أسرة المجني عليه أن المتهم أعطى المجني عليه "مادة ذات لون غريب"، وسط نفي الصيدلي الذي أحضر شاهدين لتأكيد موقفه.

وكانت المحكمة قد طلبت حضور الطبيب الشرعي لسؤاله عن سبب الوفاة وإن كانت الحقنة التي أخذها المتوفي أثرت على حياته، واتخذت الهيئة الموقرة قرارها بتغريم الطبيب الشرعي 5 ألاف آلاف جنيه لعدم الحضور الجلسة الماضية وأجلت القضية لجلسة اليوم.


يذكر أن أسرة المجني عليه حررت محضًرا ضد الصيدلي بمركز شرطة أشمون حمل رقم 7901 إداري المركز لسنة 2023.

محافظة المنوفية العامل المتوفي حقنة مواد ضاره الصيدلي المتهم مجمع محاكم وادي النطرون

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