الثلاثاء 09 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

سياسي

أحمد رائف: وثيقة التوجهات الاقتصادية "خارطة طريق" لتحسين مستوى معيشة المواطن

احمد رائف
احمد رائف

أكد أحمد رائف مساعد رئيس حزب الوفد لتنمية الصعيد، أن وثيقة التوجهات الاقتصادية التي طرحتها الحكومة المصرية تمثل خارطة طريق للنهوض بالاقتصاد المصري وتحسين مستوى معيشة المواطن، في ظل ما يمر به العالم من تحديات وأزمات نتاج الصراعات والحروب والتغيرات المناخية وانتشار الأوبئة، لذا فهذه الوثيقة تحمل آمالًا كثيرة في مجالات مختلفة تبحث عن النهوض.

الوثيقة تأتي تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وتستهدف البناء والتنمية

وأوضح "رائف" أن هذه الوثيقة تأتي تماشيًا مع رؤية مصر 2030 والتي تستهدف البناء والتنمية في إطار "الطريق إلى الجمهورية الجديدة" الذي بدأته مصر خلال السنوات القليلة الماضية، والعمل على تطوير الحياة بشكل كامل من خلال خطة تستهدف تعزيز الخدمات المقدمة للمواطن وتحسين البيئة المعيشية بمفهومها الشامل.

 ولفت إلى أن هذه الوثيقة والتي دوّنت في 145 صفحة تناولت كافة الملفات الاقتصادية بدءً من التحول الرقمي وإطلاق العملة الرقمية لدعم تنافسية العملة الوطنية، والتي تأتي تزامنًا مع دخول مصر تجمع البريكس، مرورًا بالنظر في ملف الغرف الفندقية ودعم السياحة وحتى توسيع دائرة التمكين للقطاع الخاص.

الوثيقة تتضمن آليات خلق ملايين فرص عمل جديدة للشباب

وأشار مساعد رئيس حزب الوفد لتنمية الصعيد، أن هذه الوثيقة تتضمن آليات خلق ملايين فرص عمل جديدة للشباب، والعمل على تحقيق كل ما يرضى طموح وآمال المواطنين في مختلف المجالات، لافتا إلى أن الوثيقة حملت عناوين تحمل آمالا كبيرة خلال 6 سنوات، فضلًا عن التخارج من حصص مستهدفة من ملكية عدد من الأصول سيكون بقيمة 5 مليارات دولار، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح سيكون بنسبة 70% بعد أن كانت 47%، وارتفاع الصادرات الزراعية إلى 14 مليار دولار.

وأشار رائف إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة، ولا بد من مواجهة التضخم المستمر، وهو ما تسعى إليه الوثيقة الحكومية بآليات متطورة، في محاولة لخفض معدل التضخم ومواجهة ارتفاع الأسعار، ومحاولة تثيبت سعر الصرف بما يسهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتقوية المصادر من العملة الأجنبية، مع أهمية القضاء على وجود سعرين لصرف العملة الأجنبية، والسماح لكل من يسعى لإيداع الدولار في البنوك لزيادة الاستثمار.

أحمد رائف وثيقة التوجهات الإقتصادية وثيقة التوجهات الاقتصادية للدولة وتحسين مستوى معيشة المواطن

مواد متعلقة

أحمد الباز: الشعب المصرى واعٍ ويُدرك حجم المخاطر والتحديات الراهنة

أنا الشعب.. المصريون يكتبون بداية تاريخية للانتخابات الرئاسية 2024

طلاب جامعة حلوان يشاركون أساتذتهم التصويت في الانتخابات الرئاسية: واجب وطني

قيادى بـ"مستقبل وطن": المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى

أحمد رائف يدعو جموع المصريين للاحتشاد أمام اللجان الانتخابية

برلمانية: نشعر بجهود الدولة نحو تمكين المرأة في ظل الاهتمام العالمي المتزايد

قيادي بمصر أكتوبر: منتدى شباب العالم فرصة للعالم لمراجعة قناعاته ومبادئه حول السلام

حزب المؤتمر: ادعاءات غلق معبر رفح مزايدات رخيصة ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

رد قوي من نقابة المهن الموسيقية على زوجة الموسيقار حلمي بكر

عاجل.. استشهاد نجلى شقيق وائل الدحدوح فى قصف إسرائيلى استهدف سيارتهما برفح

لماذا لم يحقق فيلم "Barbie" أرقاما قياسية أمام "Oppenheimer" في حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب

وزير الرى: السد العالى أعظم مشروع هندسى في القرن العشرين وحمى مصر من الجفاف والفيضانات

أبرز 45 إطلالة في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2024

بدء سحب ملفات وظيفة معاون نيابة إدارية لخريجى أزهر القاهرة والمنصورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ95 العدوان.. قصف متواصل واقتحامات للمنازل واعتقالات في غزة والضفة

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان