مستشار الرئيس الفلسطينى: قرار وقف الحرب ليس فى يد نتنياهو (فيديو)

أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، على رفض الشعب الفلسطيني لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي تهجيره من أرضه وتصفية قضيته.

وقال الهباش، في حديث هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، إن الفلسطينيين يتحدون العدوان الإسرائيلي بكل شجاعة وصمود، وأنهم يجدون تضامنا وتوافقا عربيا على أن وقف العدوان هو الشرط الأساسي لأي جهد سياسي أو دبلوماسي.

وأضاف الهباش، أن البيت الفلسطيني يعمل على إعادة ترتيب أوضاعه الداخلية، ولكن أولوياته الحالية هي حماية المدنيين ومنع التهجير والتغيير الديموغرافي الذي تسعى إليه إسرائيل.

وأشار الهباش، إلى أن القرار بوقف الحرب لا يقع في يد نتنياهو، بل في يد الرئيس الأمريكي بايدن، الذي أعطى الضوء الأخضر للعدوان الإسرائيلي، وأن إسرائيل لا تعرف إلا لغة القوة أو المصالح، ولذلك يجب على العالم أن يضغط لإجبارها على احترام القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.